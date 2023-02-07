人民网北京2月7日电 （焦磊）“东数西算”工程正式启动，“数据要素”市场建设加快推进……近年来，我国数字经济不断发展壮大，展现出蓬勃生机。根据《中国数字经济发展报告（2022年）》，2021年，中国数字经济规模达到45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%，数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。

《“十四五”数字经济发展规划》指出，数字经济是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力的新经济形态。同时，规划提出2025年工业互联网平台应用普及率达到45％，强调推动企业上云、推进云网协同与算网融合发展。

业内分析认为，随着传统产业加速数字化转型，数字化效率提升，产业规模将进一步扩大，推动数字经济整体规模持续增长。在此背景下，企业云服务和软件提供商的加速创新将成为产业转型升级的关键支撑，为我国数字经济发展带来澎湃动力。

催生软件产业发展红利

2022年2月17日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

“数据中心产业链条长，投资规模大，带动效应强。建设算力枢纽和数据中心集群，将有力带动产业上下游投资。”国家发改委高技术司相关负责人表示。

业界人士分析认为，“东数西算”工程可以提升算力服务品质，降低网络电力等成本，规划算力资源使用效率；对被赋能的企业来说，可享受更加便捷易用的算力服务，进一步降低上云成本，加快实现数字化转型。

随着顶层战略规划落地，“东数西算”等工程举措紧随其后，数字化转型加速推动，云计算、基础软件等数字产业发展有望进一步提速。

用友集团相关负责人表示，在信息网络基建、数据要素交易、数字技术产业化、传统产业数智化升级、智慧政务及智慧生活等应用上，相关产业都将按下“加速键”。

加快数字化转型，推动数实融合发展，需要将信息化和工业化融合具体落实到行业、产业、产品上，其背后也是新技术、新产业、新业态、新模式的重要展现。软件行业所提供的数智化平台、应用、服务则成为夯实数实融合技术底座、协同发展的关键支撑。

近年来，我国软件产业的生态模式向深度聚合演进，在生态组织流程、数据应用畅通、生态协同应用、方面取得长足进步，满足了国内大部分行业的数字化需求。以用友为代表的中国企业云服务和软件提供商持续加速创新步伐，研发升级数智技术平台与应用服务系统，为我国大型企业构建世界一流管理体系、实现高质量发展保驾护航。

当前，在平台化、生态化，是数字化时代企业服务产业的发展趋势下，需要企业服务提供商更加紧密地共创与协同。以平台技术、应用架构到场景服务、生态体系建设为基础，企业数字化发展将更深入业务与管理服务，细分行业领域的深化应用变得愈发重要，这也成为软件服务商下一步创新突破的重点方向。

标准引领是加速数字化转型的有力抓手。去年10月，国家市场监督管理总局发布我国首个数字化转型国家标准——《信息化和工业化融合数字化转型价值效益参考模型》，提出数字化转型的根本任务是价值体系优化、创新和重构。用友作为起草单位之一，参与了该标准的制定，通过对数万家企业服务实践的总结提炼，围绕数字化转型价值效益探索，为广大企业提供了一套将价值效益要求贯穿数字化转型全过程的方法机制。

实现国产软件价值替代

近年来，我国软件业迎来发展“黄金期”。2019年，国家软件发展战略发布实施，软件产业高质量发展上升为国家战略。2020年，《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》发布，提出要聚焦基础软件、工业软件等的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。

十年来，我国软件产业实现规模质量效益全面提升，软件业务收入跃上十万亿元台阶，为数字经济发展提供不竭动力。软件业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2022年的约10.1万亿元，增长超三倍。根据工信部网站数据，2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%。

分领域来看，信息技术服务收入较快增长，2022年，信息技术服务收入70128亿元，同比增长11.7%。其中，云服务、大数据服务共实现收入10427亿元，同比增长8.7%，占信息技术服务收入的14.9%，占比较上年同期提高2个百分点。

云服务、大数据服务收入的提升也反映出当前我国产业数字化转型的加速进程，日益增长的市场需求推动供给侧全面升级，增加高品质产品和服务有效供给，形成良性助推作用。软件产业响应产业发展需求，推动关键技术创新、适配兼容与应用推广，已实现国产软件在多领域重点应用场景的深入应用和创新迭代。

“我国拥有全球最完整的工业体系，处于不同发展阶段的工业企业数量众多，且数字化转型需求强烈，这就为国产软件优化迭代创造了丰富的应用场景。”中国软件工业协会相关负责人表示。

业内分析认为，当前，国产化替代不仅仅是在ERP、CRM等产品的直接替换，而是要以新的思路、新的应用将数智化与信创化相结合，形成中国企业真正的价值替代。

据介绍，越来越多的国有企业正在数智化转型方向的引领下，加快促进数字经济和实体经济深度融合，与以用友为代表的国产软件商加深合作，打造了众多可参考的大型企业数字转型样本。截至目前，用友已服务了近70%的国资委监管央企、65%的中国企业500强、近80%的世界500强中国企业。

从落后到追赶，再到接近与领先，这十年来，我国软件业取得核心技术的不断突破，成为推动产业转型升级、加快高质量发展的关键支撑。在如今数字经济时代的大背景下，我国软件业正以加速度实现创新驱动，引领我国全产业链向全球价值链最高端跃升。

(责编：鲁婧、高雷)

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