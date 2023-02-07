人民网北京2月7日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，2022年度个人所得税综合所得汇算清缴即将开启。根据公告，2022年度汇算办理时间为2023年3月1日至6月30日。在中国境内无住所的纳税人在3月1日前离境的，可以在离境前办理。

年度汇算是什么？

2022年度终了后，居民个人（以下称纳税人）需要汇总2022年1月1日至12月31日取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项综合所得的收入额，减除费用6万元以及专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除和符合条件的公益慈善事业捐赠后，适用综合所得个人所得税税率并减去速算扣除数，计算最终应纳税额，再减去2022年已预缴税额，得出应退或应补税额，向税务机关申报并办理退税或补税。

哪些人需要办理？

符合下列情形之一的，纳税人需办理汇算：1、已预缴税额大于汇算应纳税额且申请退税的；2、2022年取得的综合所得收入超过12万元且汇算需要补税金额超过400元的。

此外，因适用所得项目错误或者扣缴义务人未依法履行扣缴义务，造成2022年少申报或者未申报综合所得的，纳税人应当依法据实办理汇算。

可享受的税前扣除

下列在2022年发生的税前扣除，纳税人可在汇算期间填报或补充扣除：

1、纳税人及其配偶、未成年子女符合条件的大病医疗支出；

2、符合条件的3岁以下婴幼儿照护、子女教育、继续教育、住房贷款利息或住房租金、赡养老人等专项附加扣除，以及减除费用、专项扣除、依法确定的其他扣除；

3、符合条件的公益慈善事业捐赠；

4、符合条件的个人养老金扣除。

同时取得综合所得和经营所得的纳税人，可在综合所得或经营所得中申报减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除，但不得重复申报减除。

(责编：王震、高雷)

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