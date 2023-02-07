原标题：打造“大城养老”太保方案 太保家园在沪第三家养老社区落子静安

2月2日，中国太保在上海联交所成功获得项目公司股权并相应受让项目公司名下资产，太保家园在上海的第三个养老社区项目正式落地上海静安区。该项目将是中国太保打造的以服务半护理、全护理和失智失能老人为主，首个品质型普惠养老社区，并将以此项目为试点，探索打造15分钟左右“一碗汤的距离”社区养老服务圈，发展多层次的养老服务供给，为更多长者提供太保特色的身边服务、终身服务和精致服务。

满足刚性需求，打造中国太保首个品质型普惠养老社区

该项目总建筑面积约3.1万平方米，地处上海中心城区静安区，交通便利，毗邻公园，环境优美，生活配套完善，周边医疗资源丰富，10分钟车程内有长海医院、上海市第十人民医院等三甲医院3家、二甲医院2家。中国太保将通过改建改造方式，将上海静安国际康养社区打造成为旗下首个品质型普惠养老社区项目，并计划在2025年投入运营。

上海是我国老龄化程度严重的城市，截至2021年底，全市60岁及以上老年人口数量已达542.22万人，占户籍人口总数的36.3%。静安区作为老城区，老龄化程度远高于全市平均水平，老龄人口占比达到40.1%。区域内养老机构以“保基本”敬老院居多，缺少品质型养老机构。护理型养老机构供不应求，平均入住率近90%。

上海静安国际康养社区建成后可提供近240套护理单元和记忆照护单元，近500个护理床位，并将通过与全球知名康养集团欧葆庭合资成立的太保欧葆庭公司开展运营，向有护理、康复、记忆照护需求的老年人群提供对标国际的高品质专业服务，有效支持和满足区域内高龄老人的介助、介护服务刚需。项目集医、康、养于一体，在提供全方位、多样化、智能化的护理环境的同时，内设康复中心还将根据长者实际情况，制定针对性康复训练计划，指导正确的锻炼方式，全面提高长者的生活质量。

服务“大城养老”，中国太保积极发展多层次养老供给

中央经济工作会议提出的2023年要抓好的重点工作任务第七条为“加强保障和改善民生”，其中明确提出“要完善养老护理体系，努力解决大城市养老难问题”。作为扎根上海的全国性综合保险集团，中国太保积极履行社会责任，为上海“大城养老”贡献太保方案。

上海静安国际康养社区投入运营后，中国太保还将以此项目为中心开展社区居家养老服务试点，打造15分钟“社区养老服务圈”。发挥太保家园社区在医疗、照护方面的优势，为5-10公里内高龄长者提供生活护理、慢病管理、营养管理、起居照护等上门服务，大大拓宽太保养老服务的覆盖面。据测算，将可覆盖区域内65岁以上常住老年人口约100万人，满足老年人居家养老多元化需求。

此外，上海静安国际康养社区落地后，中国太保在上海已形成“一城三园三养”模式。静安项目作为品质型普惠养老社区，与普陀康养社区、崇明颐养社区形成错位发展、优势互补，为上海从60岁到90岁+的广大长者提供全龄覆盖的养老服务。

目前，中国太保已在全国11个城市落地13个养老社区项目，重资产项目全国布局基本完成。下一步，中国太保将坚持“区位更近、规模更优、客户更老”的原则，进一步优化项目布局的同时，多措并举加快轻资产项目的发展，扩大养老服务的供给。包括构建高品质的“太保家园”、中层次的“南山居”、与上海康养集团联手合作的外部委托型或者租赁型普惠项目，从而形成体系性的养老服务模式。与此同时，太保家园将已有养老社区服务向周边辐射，从而探索居家、机构相协调的业务发展模式，面向更多的老人提供身边服务、终身服务和精致服务。

(责编：曹淼、李源)

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