原标题：国信证券：抓战略强根基、谋布局促发展，驶向资产管理高质量发展的“星辰大海”

过去几年，中国资产管理行业发生剧烈变化：资管新规正式发布实施四年有余，主动管理成为行业共识，银行、信托、保险以及券商资管和基金的监管标准逐步统一，银行理财子公司纷纷设立，国际资管巨头加速布局国内市场，居民财富配置加速向金融资产转移……资产管理行业正稳步迈向规范化和高质量发展之路。根据2022年《中金全球资管系列》报告预测，中国资产管理行业有望长期保持9.5%的复合增长率，是未来为数不多能保持中高速增长的黄金赛道；另一方面，资产管理行业马太效应日益明显，业务资源不断向头部机构集中。在这样的大背景下，国信证券积极顺应监管要求和市场发展趋势，主动拥抱行业的深刻变化和全新机遇，通过打造高质量的投研、市场和产品体系，推动业务实现高质量发展。

立足长远抓战略：锚定券商资管正确的发展方向

根据光大银行和波士顿咨询合作发布的《中国资产管理市场2021》，2021年中国资产管理市场规模达到了134万亿元人民币，已成为仅次于美国的全球第二大资产管理市场。但客观来看，中国的资产管理机构与国际领先水平还存在较大差距，特别是在资管新规之前，除了少数机构外普遍都没有真正建立核心竞争力。根据中证协数据，以券商资管为例，2016年券商资管规模已接近18万亿，但主要以通道为主，主动管理规模和投研能力明显不足。资管新规颁布后，券商资管缺乏核心能力的问题暴露无遗，业务规模从18万亿下滑至当前的7万多亿（不含公募）。反观公募基金，凭借长期培育的投研体系和投研能力，在行业回归本源的过程迅速赢得了市场认可，管理规模从2016年的约9万亿增长到目前的超过26万亿，成为资管行业新时代的最大赢家。

过去几年行业的发展历程充分证明，资产管理业务是一项长期事业，必须始终坚持长期思维，锚定主动管理的长远目标，持续优化投研体系，耐心培育投研能力，不断完善产品结构，积极拓展市场布局，努力积累市场口碑和品牌效益，才能抓住市场机遇，迎来业务的爆发式增长。近年来，国信证券资产管理业务坚决贯彻中国经济向高质量转型的要求，积极顺应行业发展趋势，紧密围绕公司十四五规划，确立了“立足长远，聚焦投研”的战略思路，全力打造“投研、产品和市场”三大支柱，推动资管业务实现高质量发展。

聚焦投研强根基：打造三大策略板块和高质量的投研体系

如果将资产管理比作一场长跑，那么强大的销售能力就是“爆发力”，能在冲刺时脱颖而出；独到的产品设计是“洞察力”，能更好地抢占先机；但最终决定胜负的是象征“耐力”的投研能力。投研能力既是资管机构的核心竞争力，也是资管业务差异化竞争的关键，想要实现资管业务的高质量发展就必须打造高质量的投研体系。国信证券资管业务始终将投研体系建设作为最重要的工作全力推动，并根据实际情况和业务需求不断对投研体系进行优化和完善。

首先，建立科学的策略框架，具体可概括为“打造一个基石，发掘一个特色，追求一个目标”：一是将固收投资打造为业务基石。固收是国信证券资管的拳头策略。2021年以来，固收业务取得良好的投资业绩，不仅未受到2022年初地产债风波的重大影响，更是在2022年11月以来债券大幅下跌叠加银行理财巨额赎回的冲击下表现平稳，在客户和代销机构间取得了良好口碑，并先后荣获了2022“优秀固收券商资管”英华奖、 “最佳固收产品”金鼎奖、“固收资管计划”君鼎奖等多个奖项。二是将FOF投资发展为特色业务。充分发挥国信证券作为领先综合性券商的优势，与国内众多优秀基金管理人建立了深度合作关系，对相关管理人的投资风格和收益来源做了深刻理解和分析，并构建了适合不同风险偏好客户的投资组合。三是将权益投资作为长远目标。权益投资是资产管理皇冠上的明珠，也是最能体现资产管理机构专业价值的业务。国信证券资管业务在2022年重新搭建了权益投研团队，重新出发推动权益业务发展，截至2022年12月底,国信证券担任管理人的大多数权益产品成立以来的绝对收益为正，在客户间取得了良好的口碑。

其次，建立严格的投资纪律。一是始终重视风险管控，所有投资决策流程中都将风险管控作为首要关注点，杜绝拿风险换收益；二是始终坚持产品策略定位清晰，实时监控投资决策与产品收益风险特征的匹配情况，杜绝风格出现漂移；三是始终坚持做能力圈内的投资，国信证券资管所有策略都是经过长期培育和验证，确保投研团队具备了相应能力后才进行推广，杜绝做没有把握的投资。

最后，搭建完备的人员管理机制。一是打造了新老结合、以老带新，既有领军人物又有充足新鲜血液的人才梯队。二是坚持投研人员“标签化”，根据投研人员的能力禀赋确定投研方向，每位投研人员都专注于专业领域，坚持做长期的事、正确的事和擅长的事。三是定期组织答辩，投研人员的绩效和岗位变动完全取决于投资业绩和研究成果，为投研人员打造一个开放、公平、清晰的职业发展平台，保持投研队伍的活力。

守正创新谋布局：不断完善市场和产品体系建设

市场方面，做客户理财道路上的“陪伴者”与“合伙人”。

当前资管行业正迈向高质量发展，资管机构与客户不再是简单的“销售者”与“购买者”的关系，迫切需要建立一种新型的、高质量的客户服务体系。国信证券深刻把握力争帮助客户实现资产保值增值的使命，在创新客户服务方面做了积极探索。

秉承“客户满意就是最好的投资”的理念，国信证券资管业务始终将客户的利益至于首位，将为投资者提供理想的投资回报和投资体验作为最终目标。同时，国信证券资管业务积极融入公司财富管理转型，持续推动客户精细化管理，根据零售客户、机构客户和企业客户的不同特点制定了一系列针对性和定制化策略。此外，全面做好客户服务，在坚持长期投资、价值投资等科学理念同时，积极提升客户服务和投资者教育工作质量，努力成为客户的“陪伴者”与“合伙人”。

产品方面，打造12大策略的全价值链产品体系。

产品是连接客户和投资的桥梁，国信证券根据自身投研能力和客户需求，打造了一套全价值链的产品体系。一是产品丰富策略完善，国信证券已建立了从现金管理、固定收益到FOF投资，再到泛权益，覆盖了市场所有主流策略的产品线，能在不同市场环境下为各类风险偏好的投资者提供相应的产品和服务。二是根据市场和客户情况的变化，前瞻性地进行产品布局和推广。例如2022年上半年面对宏观经济承压、货币政策持续宽松的环境下，国信证券大力推动固收业务，取得良好的投资业绩。下半年，随着经济弱复苏，权益资产估值处于历史低位，国信证券着力发展权益业务，在不同市场环境下满足客户的投资需求。

着眼未来促发展：谱写资管业务高质量发展新篇章

未来，高质量发展是所有资管机构的必由之路和共同课题，国信证券在努力做好投研、市场和产品体系建设同时，将着力推动相关重要工作，全面实现业务的高质量发展。

一是努力提升服务国家重大战略的能力。例如，国信证券始终坚持创设普通和大众投资者“看得懂、买得起、肯信任、有口碑”的资管产品，并在2022年成功推出了国信现金增利、安泰中短债等公募化大集合产品，参与起点参照公募基金的标准大幅降低，能够广泛地服务普通和大众投资者，力争帮助普通和大众投资者实现资产保值增值，切实享受到中国经济高质量发展的成果。

二是全力推动资管子公司的筹备设立。成立资管子公司有助于资管机构提升管理效率、打造核心竞争优势。目前各主要券商都已成立或正在筹备设立资管子公司，国信证券也向证监会正式提交了申请，后续将全力推动相关工作，确保资管子公司的顺利成立。

三是有序推动公募业务取得突破。过去几年，公募业务已成为券商资管发展的重要突破口，根据自身实际情况，国信证券一方面将全力做好公募化大集合的投资运作，为未来公募业务的开展打好基础；另一方面做好充足准备，在条件成熟后第一时间申请公募牌照，为业务发展打开增量空间。

在国家迈向第二个百年奋斗目标、资本市场稳步实现高质量发展之际，国信证券将积极把握行业发展趋势，坚持“立足长远，聚焦投研”的战略思路，不断夯实投研体系与能力，持续提升市场与产品服务，抓住中国资管行业下一个黄金十年的新机遇，驶入高质量发展的“快车道”，为助力行业发展贡献更多力量。

(责编：曹淼、李源)

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