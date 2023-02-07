原标题：东风马赫动力突破45%热效率技术新高

2月7日，东风全新马赫1.5T混动发动机“能效之星”认证发布仪式披露——全新马赫1.5T混动发动机最高有效热效率达45.18%，成为中国汽车行业热效率认证突破45%的混动汽油机。

这是东风公司“科技跃迁”的最新成果，也是马赫动力“节能燃油与新能源”统筹发展的最新突破，更是东风马赫动力在掌控关键核心技术基础上创造的又一行业纪录——此前，东风马赫1.5T发动机在2020年成为国内热效率突破41%的增压机型。全新马赫1.5T混动发动机具备高热效率、高动力性、高响应性特征，将在2023年搭载于东风旗下新车型，为用户带来更加经济高效的用车体验。

发动机热效率越高，相同动力输出情况下碳排放和用户油耗越低。通常，发动机热效率每增加4%，用户油耗至少降低10%。也就是说，同款混合动力汽车加满一箱油原本可以行驶超过1200公里，在热效率增加4%后可以行驶超过1300公里。作为中国汽车工业国家队成员，东风公司在“十四五”之初明确提出聚焦新能源跃迁、智能驾驶跃迁，推动“东方风起，科技跃迁”战略，并在2023年初进一步明晰“节能燃油和新能源”统筹发展的转型升级行动方向。坚持“改进一代，开发一代，预研一代”研发理念，东风公司持续深耕下一代高效清洁发动机技术，燃油、混动、氢能等领域科技跃迁成果进入挂果收获阶段。

搭载众多“黑科技”的全新马赫1.5T混动发动机，创造45.18%的最高有效热效率纪录。这款机型以高效燃烧和智能控制策略为核心，采用全新高效抗爆快速燃烧系统、混动专用可变截面涡轮增压器、低压废气再循环、高能点火、集成式水冷中冷等领先技术。从性能设计、虚拟仿真到试验验证，该款机型的开发深度贴合用户场景，覆盖城市、山区、高环、高速等用户工况以及常温、高温、高原、高寒、高湿热等不同用车环境。

具体来看，全新马赫1.5T混动发动机具备八大技术优势：高效抗爆震快速燃烧系统，极大提升燃烧速度，明显降低发动机爆震倾向；混动专用VGT（可变截面涡轮增压）技术，有效满足用户经济区和动力区效率需求；低压EGR(废气再循环)全域耦合控制技术，实现物理极限的超高EGR率控制，实现不同环境的EGR率自修正；350bar缸内直喷系统，大幅改善油束雾化效果和颗粒物排放，更加节能环保，具备国7排放潜力；智能热管理系统，自主研发发动机热管理和空调热管理交互策略，实现最低水泵功耗满足用户日常需求；全面电动智能化解决方案，集成30余项智能降摩擦技术，效率更高；同级领先的降音降噪技术，实现发动机怠速噪音57.5dB(A)，更静谧、更舒适；底层和应用层软件完全自主开发，软件策略和功能量身打造，充分激活硬件潜力，满足全场景用户需求。

东风公司技术中心副主任宋景良表示，东风公司加速新能源关键核心技术掌控和迭代创新。依照“新能源跃迁”方向，东风公司主动拥抱电动化，聚焦混动和纯电动领域持续发力，并在行业率先突破混动汽油机45%热效率的技术新高。当前，东风正在预研下一代高效清洁发动机技术，全力挑战更高热效率。未来，东风将坚定不移以客户为中心，坚定不移推动科技自立自强，掌控关键核心技术，为民族汽车品牌向上贡献力量。

中汽研华诚认证（天津）有限公司总经理张晓龙表示，“十四五”以来，以纯电车型和插混车型为代表的新能源汽车增长迅猛，东风公司在内的各大车企纷纷推出混动专用发动机和混动专用变速箱，关键核心技术掌控取得前所未有的突破，中国品牌在混动技术上不断追赶和前进，已经逐步成为全球技术引领者。

马赫动力是东风公司打造的动力总成领域的技术品牌。东风马赫动力研发团队已经打造“中国心”十佳发动机马赫1.0T发动机、“中国心”十佳发动机马赫1.5T发动机，以及中央电视台中国汽车风云盛典“评委会特别奖”的马赫MHD混动系统，并在关键核心技术掌控和“卡脖子”技术突破方面实现多个“零的突破”，构筑民族品牌在动力总成领域的技术高地。

(责编：曹淼、李源)

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