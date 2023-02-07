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我爱我家积极参与“惠民租房在行动之春归计划”：7.8万套房投入优惠活动

2023年02月07日16:06 | 来源：中国网财经
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原标题：我爱我家积极参与“惠民租房在行动之春归计划”：7.8万套房源优惠 五大承诺保障

提供7.8万套房源，稳定租金水平，佣金、服务费打折……北京市“惠民租房在行动之春归计划”今天启动，我爱我家作为住房租赁头部企业积极参与并作出五大承诺，提供惠民、优质的住房租赁服务。

每年春节后是进返京高峰，也是租赁需求高峰季节。为此，在北京市住建委、市总工会、市人力资源社会保障局、市商务局、共青团市委的指导下，北京房地产中介行业协会开通惠民租赁服务平台，将联合数十家住房租赁企业、房地产经纪机构发起“惠民租房在行动之春归计划”，为新市民、青年人、城市运营服务保障人员提供惠民租房服务。

“春归计划”保民生促消费

随着整体疫情进入低流行水平，社会生产生活秩序加快恢复，住房租赁的需求也在节后大量增加。据悉，北京市春节后将有大量返京工作人员，其中，餐饮业就有近50多万、快递业近8万多名员工。

“惠民租房在行动之春归计划”紧紧围绕新市民、青年人、城市运营服务保障人员这一要求与需求，发挥多方力量，建立长效机制，根据分季分类住房租赁需求特点，进行精细化惠民租房服务，对实现一季度“开门红”，促进首都经济运行整体好转和高质量发展，具有重要意义。

我爱我家集团表示，本次活动意义重大。为新市民、青年人、城市运营服务保障人员三大人群提供价廉物美的房子，助力他们发展，汇聚人资力量，更快更好地融入城市建设；活动也有助于汇聚人才资源，为企业储备更多的优秀人才，有效促进就业；活动以更加务实的举措解决企业后顾之忧，助力构建良好的营商环境，提升企业高质量发展信心；活动也将带动首都房屋租赁市场的消费活力，激发市场消费活力，推动消费回补扩容、提质升级，为首都经济良好运行及高质量发展起到重大推动作用。

7.8万套房投入优惠活动

我爱我家高度重视此次活动，集团副总裁、北京公司总经理高晓辉牵头召开专项工作会。对北京各租赁战区进行工作部署。高晓辉表示，在北京市住建委指导下，“惠民租房在行动”已开展4年，已成为一项党建促民生的品牌活动。之前举办“毕业季租房服务进校园”活动深入人心，我爱我家也为大量的高校毕业生解决租房需求。针对本次活动，我爱我家将以切实的优惠、温暖的服务，为新市民、青年人、城市运营服务保障人员提供舒适、便捷、高性价比的房屋租赁服务。

据悉，“春归计划”共筹集房源52万套，其中我爱我家通过普租业务与旗下相寓业务，共投入7.8万套房源参与活动。活动期间凡通过我爱我家租房，可享受普租产品居间服务费95折优惠，相寓整租服务费85折优惠。此外，消费者还可以参与我爱我家“诚意满满、感恩有你”活动，享受“报名抽大礼”“相寓红包雨”“感恩送好礼”等三重惊喜福利，将有机会获得100到1000元的相寓服务费津贴券。与此同时，企业发挥客服、品控、运营等多部门联动保障作用，并设立专属服务热线，解决租房遇到各种问题。

作为一家有着22年房屋租赁发展历史的企业，我爱我家有着丰富的住房租赁经验与高效的数字化运营方式，将会强大优惠力度，提升服务质量，履行社会责任，为保民生、扩消费、提信心，促进经济发展作出企业贡献。

五大承诺 用心保障安心租房

启动仪式上，我爱我家作为企业代表，宣读行业承诺书，做出了践行优惠承诺，确保房源真实、保证租金稳定、收费明码标价、规范经营行为等五大承诺，为新市民、青年人、城市运行服务保障人员的租房保驾护航。

我爱我家表示，对承诺的优惠政策将不打折扣地坚决执行，确保所发房源真实存在，保持租金稳定并在经营场所醒目位置公示收费标准，不在标价和公示的收费之外加价，不为严禁出租的房屋提供租赁服务。

目前，“惠民租房在行动”活动已成为一项常态化、开放式、普惠性的惠民租房活动，“春归计划”之后还会持续推出“毕业季租房服务进校园”等多主题专项服务。我爱我家将始终积极响应政府号召，一直致力于实现“行业价值”与“社会价值”的统一，推动房地产经纪行业高质量发展，为社会经济发展贡献企业力量。

(责编：曹淼、李源)
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