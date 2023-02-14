人民网记者 李栋

兔年伊始，《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式发布。这是21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件。今年的中央一号文件提出，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，加快建设农业强国，建设宜居宜业和美乡村。

一号文件如何定调今年的“三农”工作方向？如何保证粮食安全？如何持续推进乡村振兴战略？2月14日，国新办举行新闻发布会介绍2023年全面推进乡村振兴重点工作，农业农村部、国家乡村振兴局等有关负责人回复各界关切。

守底线 全方位夯实粮食安全根基

2022年粮食生产再夺丰收。数据显示，全年粮食总产量达到13731亿斤，增产74亿斤，再创历史新高，大豆和油料扩种超出预期。

“去年面对疫情灾情交织叠加，国际粮价剧烈波动，农资价格高企多重冲击的严峻形势，我国粮食生产连续8年稳定在1.3万亿斤以上，14亿多中国人的饭碗端得更稳、更好、也更牢，为稳预期、稳物价、稳信心提供了重要支撑。”中央农办主任、农业农村部部长唐仁健表示，面对国内庞大的人口基数，叠加消费不断升级，粮食需求仍在刚性增长，端牢饭碗的压力越来越大。“下一步，必须多措并举、综合发力，全方位夯实粮食安全根基。”

在目标上重点稳住面积、主攻单产、力争多增产。一是面积要稳住。推动南方省份发展多熟制粮食生产，实施大豆玉米单产提升工程。同时加力扩种大豆油料，扎实推进大豆玉米带状复合种植，支持东北、黄淮海地区开展粮豆轮作，稳步开发利用盐碱地种植大豆。二是产能要提升。抓紧启动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，集中必要资源力量和手段，努力推动粮食产能早日迈上新台阶。

在措施上重点强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础。通过强化基础设施建设，完成高标准农田新建和改造提升的年度任务，抓紧制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案，用现代化农业设施来更好保障粮食安全。通过强化科技装备支撑，推动农业关键核心技术攻关，深入实施种业振兴行动，向科技要产量、要产能。

在政策上健全农民种粮挣钱得利、地方抓粮担责尽义的机制保障。通过抓政策引导，健全种粮农民收益保障机制，继续提高小麦最低收购价，逐步扩大稻谷、小麦、玉米完全成本保险和种植收入保险实施范围，完善农资保供稳价应对机制。通过抓责任落实，继续把粮食生产目标任务下达各省（区、市），分品种压实种植面积。

促振兴 帮助脱贫群众生活再上一层楼

党的二十大报告指出，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

中央农办副主任、农业农村部党组成员、国家乡村振兴局局长刘焕鑫表示，2022年脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，脱贫基础更加稳固、成效更可持续，主要表现在没有发生规模性返贫现象、脱贫劳动力就业形势保持稳定、脱贫地区和脱贫人口收入较快增长三个方面。

“今年中央一号文件继续将巩固拓展脱贫攻坚成果，作为底线任务之一进行强调部署。”刘焕鑫表示，将持续抓紧抓好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，努力让脱贫群众生活更上一层楼。

一是抓监测帮扶落实。开展监测对象常态化监测和集中排查，进一步提升识别精准性、帮扶针对性，及时化解因疫因病因灾等返贫致贫风险隐患。

二是抓发展动力培育。把增加脱贫群众收入作为根本措施，把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，聚焦产业就业，不断缩小收入差距、发展差距，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

三是抓帮扶政策完善。全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，持续加大对国家乡村振兴重点帮扶县和易地扶贫搬迁集中安置点等重点区域政策倾斜力度。

增渠道 让农民群众腰包越来越鼓

农业农村工作，说一千道一万，增加农民收入是关键。中央农办专职副主任、农业农村部党组成员吴宏耀表示，保供和增收是“三农”工作永恒的主题，增加农民收入是“三农”工作的中心任务。

党的十八大以来，农民收入持续较快增长，2019年提前一年实现收入较2010年翻一番的目标，2022年农民人均可支配收入首次突破2万元大台阶，达到了20133元，城乡居民收入比从2012年的2.88下降到2022年的2.45，城乡收入差距在逐步缩小。“但也要看到，当前农民收入增速有所放缓，增收动能有所减弱，要拿出长短结合、务实管用的硬措施，拓宽农民增收致富渠道。”吴宏耀说。

稳定就业增加一块。数据显示，2022年，工资性收入占农民收入的41.96%。“将强化各项稳岗纾困政策落实，提高就业技能，增加就业岗位，创造就业机会，稳定农民工就业。”吴宏耀表示，要发展优势明显、带动能力强、就业容量大的县域富民产业，带动农民就近就地就业创业。

经营增效提升一块。当前，家庭经营净收入占农民收入的34.63%，其中六成多来自农业经营收入。“将深入开展新型农业经营主体提升行动，带动小农户合作经营，共同增收。”吴宏耀说。

财产收入挖潜一块。吴宏耀表示，将深化农村土地制度改革，扎实搞好确权，稳步推进赋权，有序实现活权，赋予农民更加充分的财产权益，创造条件增加农民财产性收入，让农民更多分享改革红利。

转移收入拓展一块。吴宏耀表示，将继续加大强农惠农富农政策力度，逐步提高农村社会保障水平，稳步增加对农民的补助补贴，筑牢社会安全底网，让农民群众腰包越来越鼓，日子越过越红火。

农强国强，重在落实。2023年中央一号文件再次为描绘乡村振兴画卷注入强大动力。乡村振兴的春潮下，涌动着建设农业强国的激情。

(责编：孙红丽、吕骞)

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