人民网广州2月18日电 （记者孙博洋、田兴春）17日，中央网信办举行“团结奋进新征程 奋楫扬帆再出发”2023年网上重大主题宣传和重大议题设置发布启动仪式，仪式上“未来已来·高质量发展看中国”网络主题活动在广东会场启动，同时作为该网络主题活动的首场活动暨“未来已来·高质量发展看广东”网络主题活动举行出征仪式。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。广东作为改革开放的排头兵、先行地、实验区，在农历新春上班开工的第一天，就召开全省高质量发展大会。会后，全省上下锚定高质量发展首要任务，狠抓“双区”和三大平台建设，以实体经济为本，坚持制造业当家，打好“五外联动”组合拳，推进“百县千镇万村高质量发展工程”和绿美广东生态建设，全省上下形成了比学赶超、赛龙夺锦的奋进态势。

“未来已来·高质量发展看广东”网络主题活动由中央网信办网络传播局指导，广东省委网信办、人民网联合主办。由中央、省、市重点新闻网站、新媒体平台记者组成的采访团将奔赴广州、深圳、佛山、东莞、湛江等地，开展为期8天的采访活动，拍摄记录广东高质量发展的精彩故事。

(责编：孙红丽、吕骞)

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