“新时代新机遇——跨国企业在中国”网上主题宣传启动
让上海精彩演绎中国传奇 让开放春风温暖整个世界
2023年网上重大主题宣传和重大议题设置发布启动仪式上海分会场活动举行
2023年02月17日17:26 | 来源：人民网
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人民网上海2月17日电 （王震）2023年网上重大主题宣传和重大议题设置发布启动仪式2月17日在京举行。仪式采取云连线方式，在上海等六地设分会场，线上线下同频共振，启动开年重点项目。
作为中央网信办确定的六地六大项目之一，上海分会场的主题是“新时代新机遇——跨国企业在中国”，启动仪式设在北外滩世界会客厅。现场播放了上海跨国企业最新情况介绍短片。当前，超过6万家外资企业、891家跨国公司的地区总部以及531家外资研发中心云集上海，和这座党的诞生地的伟大城市相互成就、携手共进。随后，主会场和各分会场共同启动了2023年网上重大主题宣传。上海市副市长刘多出席分会场活动并作主题推介。
中央网信办2023年网上重大主题宣传和重大议题设置共6大篇章、225个项目。上海启动的“新时代新机遇——跨国企业在中国”网上主题宣传，将组织中央重点新闻网站和上海主流新媒体开展集中采访活动，实地探访奥特斯、保时捷、乐高乐园、联合利华、美敦力、欧莱雅、强生等一批扎根上海的知名跨国企业，聚焦中国市场、中国政策、中国机遇，用新媒体语言全面展现各领域外资外企在沪蓬勃发展，展现上海一流营商环境，展现正在加快复苏的中国为世界经济带来的东方暖意。
上海分会场活动由中央网信办传播局指导，上海市委网信办和中国新闻网主办，上海广播电视台承办。中央网信办相关局、上海市委网信办、上海市商务委、上海市政府新闻办相关负责同志，中央新闻网站、上海主流媒体负责人，跨国企业、重点商业网站代表等参加启动仪式。
(责编：王仁宏、吕骞)
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