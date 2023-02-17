人民网上海2月17日电 （王震）2023年网上重大主题宣传和重大议题设置发布启动仪式2月17日在京举行。仪式采取云连线方式，在上海等六地设分会场，线上线下同频共振，启动开年重点项目。

作为中央网信办确定的六地六大项目之一，上海分会场的主题是“新时代新机遇——跨国企业在中国”，启动仪式设在北外滩世界会客厅。现场播放了上海跨国企业最新情况介绍短片。当前，超过6万家外资企业、891家跨国公司的地区总部以及531家外资研发中心云集上海，和这座党的诞生地的伟大城市相互成就、携手共进。随后，主会场和各分会场共同启动了2023年网上重大主题宣传。上海市副市长刘多出席分会场活动并作主题推介。

中央网信办2023年网上重大主题宣传和重大议题设置共6大篇章、225个项目。上海启动的“新时代新机遇——跨国企业在中国”网上主题宣传，将组织中央重点新闻网站和上海主流新媒体开展集中采访活动，实地探访奥特斯、保时捷、乐高乐园、联合利华、美敦力、欧莱雅、强生等一批扎根上海的知名跨国企业，聚焦中国市场、中国政策、中国机遇，用新媒体语言全面展现各领域外资外企在沪蓬勃发展，展现上海一流营商环境，展现正在加快复苏的中国为世界经济带来的东方暖意。

上海分会场活动由中央网信办传播局指导，上海市委网信办和中国新闻网主办，上海广播电视台承办。中央网信办相关局、上海市委网信办、上海市商务委、上海市政府新闻办相关负责同志，中央新闻网站、上海主流媒体负责人，跨国企业、重点商业网站代表等参加启动仪式。

(责编：王仁宏、吕骞)

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