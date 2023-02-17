新华社北京2月17日电 题：笃定信心，稳中求进——2023年中国经济开局述评

新华社记者魏玉坤、邹多为、周圆

工厂机器轰鸣、景区人流如织、商家顾客盈门……疫情防控进入新阶段后的第一个春天，大江南北，各行各业，处处焕发生机活力。

开局关乎全局，起步决定后程。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地各部门拿出“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的干劲，更好统筹疫情防控和经济社会发展，加快构建新发展格局，向着新目标，扬帆再出发。

乘势而上巩固经济回稳向上基础

2月2日上午，被誉为“世界超市”的义乌中国小商品城迎来兔年开市首日，7.5万个商位开门迎客，客流量超过22万人次，210多万种商品迭代上新。

春潮澎湃，升腾万千气象。开年以来，从政府到企业，从城市到乡村，从工厂到田间，人们铆足干劲，奋力开新局。

1月份，制造业PMI重返扩张区间；新增信贷4.9万亿元，创下单月历史新高；中小企业发展指数止跌回升；截至1月末，我国外汇储备规模为31845亿美元，较2022年末上升1.82%……一系列指标释放经济运行积极信号。

作为固定资产投资风向标之一的“挖掘机指数”显示，自1月23日以来，全国各地逐步掀起建设热潮，总体开工率稳步上升。粗略统计，春节后两天，河南、陕西、福建、广东、湖南、江苏、辽宁等多地重大项目集中开工，项目总数超过3900个。

从交通、能源、水利等领域补短板投资，到5G基站、大数据中心、新能源充电桩等新型基础设施建设，一批批重点项目有序推进，更好发挥投资对优化供给结构的关键作用，为高质量发展积蓄动能。

春节消费是观察中国经济的一个窗口。春节假期，全国实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%；全国重点零售和餐饮企业销售额增长6.8%；电影票房突破67亿元，位居影史同期第二。

中央经济工作会议提出：“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。”1月31日，习近平总书记在中共中央政治局第二次集体学习时强调：“建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。”

连日来，各地乘势推动消费加快恢复：新疆开展汽车消费补贴活动、汽车下乡专项行动；上海明确实施绿色智能家电消费补贴；河北提出，实施城乡商业体系建设工程，充分挖掘农村消费潜力……

作为全球第二大消费市场，中国加快恢复和扩大消费，为全球消费市场复苏注入暖意。

飞机“过水门”仪式、红毯礼遇、政府官员迎接……时隔三年，中国出境团队游按下“重启键”，中国游客所到之处，无不受到热烈欢迎。据联合国世界旅游组织预测，中国有序恢复公民出境游将极大促进亚太地区乃至全球旅游业复苏。

海外看好中国出境游溢出效应，关键在于中国经济加速恢复为全球经济复苏带来的机遇和动力。

国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调今年中国经济增长预期至5.2%。摩根士丹利、高盛、瑞信、瑞银等知名投行也纷纷上调中国经济增长预期。

国际知名财经刊物《巴伦周刊》在其网站上指出，中国有望在2023年实现企业利润和GDP稳定增长，在美欧经济放缓之际，这增加了世界经济避免衰退的可能性。

增强经济发展活力和动力

2月15日，春运圆满落下帷幕，40天内全社会人员流动量约47.33亿人次。其中，营业性客运量约15.95亿人次，比2022年同期增长50.5%。另据国家邮政局监测数据显示，自2月份以来全国日均快递业务量超3.3亿件。

国家信息中心大数据发展部研究员杨道玲表示，通过分析全国100个有代表性的孵化器周边人流量数据发现，1月份工作日平均人流量较上月增长17.6%。1月底，生活服务业经营活力指数升至103.2，较上月提高近11个点。

流动起来的中国，人流、物流、信息流等要素持续流通、汇聚，涌动着春意与活力。

——深入推进改革创新，激活经济内生动力。

2月1日，证监会发布通知，全面实行股票发行注册制改革正式启动，为资本市场服务高质量发展打开更广阔的空间。

吉林聚焦市场主体“急难愁盼”问题，提出182项政策举措和重点任务，进一步优化营商环境；浙江通过《浙江省促进中小微企业发展条例》，从制度建设上为民企保驾护航；安徽滁州取消个体工商户名称预先核准，实行名称自主申报承诺制和个体登记“一表制”，截至1月末，节约个体工商户成本200余万元……

着力破解深层次体制机制障碍，有效市场和有为政府统筹发力，社会主义市场经济体制活力不断释放。截至1月，我国市场主体达1.7亿户，其中全国登记在册个体工商户达1.14亿户，创业创新活力迸发。

——坚定不移扩大开放，培育国际经贸合作新增长点。

1月12日，55个装有平地机、装载机等重型机械的集装箱，随着X9132次中欧班列从南宁国际铁路港运往乌兹别克斯坦塔什干，这是广西今年发出的首趟重型机械中欧班列。数据显示，1月份，中欧班列累计开行1410列，运送货物14.7万标准箱，同比分别增长6%、13%。

《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》正式生效施行；商务部、科技部等多个部门研究提出4方面16条政策举措，进一步加大对外资研发中心支持力度；江苏南京发布服务业扩大开放综合试点首批六大开放场景……

更大力度推动外贸稳规模、优结构，以制度型开放引领高水平对外开放，国内外大循环的活力不断增强。

在上海，20家“新升级”的跨国公司地区总部和10家研发中心正式落户；在江苏昆山，总投资20亿元的太古可口可乐昆山项目签约落地，成为其迄今在华最大的单笔投资；在山东淄博，新设制造业外资企业16家，新增合同外资1.3亿美元……

1月份，北向资金在沪深交易所累计净买入1412.9亿元人民币，净买入量超过2022年全年规模。同期，明晟（MSCI）中国指数上涨近12%，连续3个月累计涨幅超过40%。

“中国坚定不移推进高质量发展，深化改革开放，特别是在更高水平基础上持续推动金融开放，这为外资金融机构提供了巨大的发展机遇。”渣打银行（中国）总裁、行长兼副董事长张晓蕾说。

夯实安全之基兜牢民生底线

中原粮仓，小麦返青，不误农时春灌忙；南国沃野，长江西陵峡畔，油菜春管正当时——放眼广袤田野，一幅生机勃勃、人勤春来早的画卷徐徐展开。

春播粮食产量占全年六成左右，春管粮食产量占主要口粮近四成。2月13日，2023年中央一号文件公布，“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”居各项重点工作首位，凸显端牢中国饭碗的重要性。

在河南正阳县熊寨镇王大塘村，村民抢抓农时，对小麦进行化学除草、病虫害防治；在黑龙江大庆肇源农场，种植户驾驶激光平地机平整土地……当前全国粮油生产和春耕备耕总体形势较好，春播粮食意向面积稳中略增。

就业是最大的民生，牵动着千家万户。

兔年伊始，江苏、浙江、福建等东南用工大省均展开跨省招工，由政府部门人员带队赶赴中西部省份，宣介企业岗位信息、讲解招工引工政策。

从跨省招工、包机包车接人返岗，到密集招聘、出台资金补贴政策，各地加力保用工稳就业。截至1月31日，各地已“点对点”输送务工人员40万人。

1月份，制造业和非制造业从业人员指数分别比上月提高2.9个和3.8个百分点：大、中、小型企业中反映劳动力供应不足的比重均低于11%，较上月明显下降，彰显就业形势稳定向好态势。

粮油肉蛋菜果奶等重要民生商品保供稳价，事关人民群众基本生活。1月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，重要民生商品价格保持平稳运行。

对比全球主要发达经济体物价涨幅，如1月份美国CPI同比上涨6.4%、英国CPI同比上涨10.1%，我国物价总水平运行在合理区间，继续成为全球物价的重要“稳定器”。

农业农村部启动春季田间管理技术大培训，保障粮油稳产增产；国家发展改革委等14部门印发通知，从稳定化肥生产和要素供应、提高化肥流通效率等5个方面作出部署，确保春耕期间化肥市场稳定；宁夏、安徽等多地加强市场价格监测分析预警……近段时间以来，各有关部门各地积极落实中央部署，统筹做好保供稳价。

从春天启程，全国上下同向奔赴，阔步向前。

保持战略定力，坚定必胜信心，推进高质量发展不停步，维护高水平安全不放松，我们完全有信心、有条件、有能力实现新征程的良好开局。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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