人民网记者 许维娜

当前，数字经济正在成为拉动经济高质量发展的重要引擎。在房地产领域，数字化手段为不动产信息联网、行政手续简化、住房交易管理效率提高奠定基础，也为二手房交易环节网络化、标准化提供了技术条件。

“作为消费者权益保护的第一责任人，相关机构要从消费者痛点、难点出发，充分考虑消费者的感受和体验，切实保护消费者合法权益，希望企业继续坚持服务消费者，并推出更多有利于消费者的举措，让消费者在房产交易过程中获得增值服务。”北京市消费者协会秘书长杨晓军表示。

有专家表示，处于数字经济时代，客户有线上消费的习惯与需求，在这样的背景下，二手房交易线上化是大势所趋。推动房产交易线上化，将进一步提升服务品质，让房产交易越来越便捷，推动房产经纪行业高质量发展。

如今，“线上+线下”的有效融合，也成为促进房产交易消费升级的契机，不少机构正在积极探索。

以北京链家为例，近日，其推出了线上贷签服务，目的就是为了解决以往房产交易中“请假难、时间紧、跑断腿”等痛点，形成PC端、移动端与签约大厅融合互补的“一体式”签约服务体系，提升了交易服务效率与体验。数据显示，2023年1月的商贷成交单中，超过80%的客户选择了线上贷签服务。

贝壳找房相关负责人介绍，线上贷签主要通过多重身份验证、国家及安全认证CFCA电子签来保障贷款服务的安全。同时，平台也会留存音频和视频，增加线上签约的安全系数。相比线下面签，某种程度上技术加持的线上贷签更加安全。

作为共同推进线上贷签业务的合作方，某银行机构负责人表示：“线上贷签服务的便捷性和有效性，满足了客户足不出户线上办理贷签的需求，为消费者带来了超预期的房产交易服务体验。”

上述专家还表示，房产交易平台要加强数据的积累和分析，通过大数据分析客户需求、市场变化，提供更加个性化的服务。同时，技术创新也是关键，如应用人工智能等技术提高服务效率。此外，还要加强服务质量管理，建立健全的服务体系和客户投诉处理机制，及时解决客户和中介机构的问题和需求，提高服务质量和满意度。（实习生赵文璇对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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