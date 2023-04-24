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“感觉收发快递越来越安心”

快递“新国标”注重用户体验（网上中国）

杨俊峰  徐玉洁
2023年04月24日06:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　江苏省宿迁市沭阳县一家快递公司的工作人员忙着分拣、打包快递。
　　周 永摄（人民图片）

　　快递寄送丢件怎么办？网购如何保证个人信息不泄露？拆包装后的快递垃圾如何处理？随着邮政领域两项国家新标准的发布，“快递难题”有了解决之道。为进一步规范邮政行业发展，顺应行业数字化转型，不断优化改善用户体验，国家市场监督管理总局日前举行新闻发布会，就《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准进行了解读。其中，涉及的数字化创新、绿色包装标准化和个人隐私保护等新举措引起广泛关注。

　　

　　信息化是必然趋势

　　邮政快递已经成为现代生产生活不可或缺的重要组成部分，是服务生产、促进消费、畅通循环的重要力量。快递物流行业迅速发展的同时，却遇到了“大而不强，快而不优”等问题，邮政领域的数字化创新迫在眉睫。

　　目前，各快递企业存在地址编码规则不一、编码互不通用的情况，阻碍了快递业的协同高效运转。作为邮件快件收寄、分拣、运输、投递的基本依据，地址的信息化、数字化是邮政快递业发展的必然趋势。

　　《通用寄递地址编码规则》由国家（地区）码、卫星导航定位系统码、寄递位置码等基础编码以及企业码、物品属性码等扩展编码两大部分组成。国家市场监管总局标准技术司副司长徐长兴介绍，国家标准的发布实施，顺应了中国邮政业数字化转型发展需要。全行业首次实现地址信息及编码体系的统一，不仅有利于解决各寄递企业编码不一、维护成本高、无法共享的问题，而且有利于用户便捷下单、提升用户体验，对于帮助快递员实现路径优化和位置导航也具有辅助作用。

　　在中国国家邮政局政策法规司副司长刘莹看来，制定《通用寄递地址编码规则》国家标准，将寄递地址数字化、标准化，可以实现精确定位、位置导航、信息融合等功能，有利于推动企业互通、上下游贯通，助推快递进村、进厂、出海。不仅如此，通用寄递地址编码还可广泛应用于乡村振兴、智慧城市建设、应急救灾指挥等领域，有利于推动相关产业数字化、智慧化发展。

　　未来，通用寄递地址编码的应用场景将十分广泛，可应用于无人机、无人车，实现自动导航和智能无接触服务；应用于地址信息不详的边远地区，精准定位到厘米级的具体地址；可连通不同企业的数据信息，实现共同分拣、共同投递。

　　推动绿色快递发展

　　中国去年快递业务量超过1000亿件，随着快递业务量迅猛增长，快递业的绿色环保成为不容忽视的问题。

　　《快递电子运单》国家标准的发布实施，从多方面更好地满足了快递业绿色环保发展的需要。国家邮政局发展研究中心副主任涂刚介绍，相比原行业标准，《快递电子运单》国家标准对用纸、阻隔胶、背胶、油墨以及铅、汞、镉、铬等重金属限量等都做出了明确规定，环保内容更加全面、充实，技术指标更加科学、具体。同时，国标推荐快递企业使用一联运单，保留两联运单，取消了原行业标准的三联运单，既适应了行业高质量发展趋势，又促进了资源节约利用。

　　徐长兴表示，《快递电子运单》国家标准的发布实施，将进一步推动电子运单替代纸质运单，进一步完善包含封套、包装箱、包装袋、集装容器、包装填充物、胶带等在内的快递绿色包装标准体系，更好支撑快递包装综合治理。

　　加强个人信息保护

　　邮政快递业是网络安全和关键信息基础设施保护的重要行业领域，是国家网络安全工作的重要组成部分。全国日均快递业务量现已超3亿件，数亿件快递产生和积累的大量寄递数据信息，让个人信息保护变得愈发重要。

　　快递电子运单是记录用户寄递行为的信息载体，一张快递运单上，用户的姓名、电话、地址等个人信息一应俱全。非法泄露、买卖运单信息而导致的信息泄露问题近年来引起了社会广泛关注。

　　“《快递电子运单》国家标准设立了专门章节，强化了个人信息保护内容。”涂刚对新标准进行了总结，一是禁止显示完整的个人信息。快递企业、电子商务经营主体等应采取措施，避免在电子运单上显示完整的收寄件人个人信息。收寄件人姓名应隐藏1个汉字以上，联系电话应隐藏6位以上，地址应隐藏单元户室号。二是推荐对个人信息进行全加密处理。快递企业、电子商务经营主体等宜采用射频识别、手机虚拟安全号、电子纸等技术手段，对快递电子运单上的个人信息进行全加密处理。三是规范个人信息相关内容的读取权限。快递电子运单上隐藏的、加密的信息内容，仅限于快递企业及其授权的第三方、相关管理部门使用相关设备合法读取。

　　近几年，中国邮政、顺丰、京东各大快递企业迅速行动起来，通过推行隐私面单、建立隐私泄露举报机制等措施，夯实网络和数据安全基础。在南京市民陈女士看来，国家推动快递隐私面单的使用，是防止个人信息泄露、保护独居女性个人安全的有力举措，“感觉收发快递越来越安心了，希望这能成为一种行业规范。”

(责编：杨光宇、牛镛)
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