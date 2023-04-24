本报北京4月23日电 （记者杜海涛、罗珊珊）4月23日，休整几日再出发的广州琶洲国际会展中心又开始热闹起来，第133届中国进出口商品交易会（广交会）第二期正式开展。本期展会展览面积达50.5万平方米，展位数量超2.4万个，线下展参展规模创历史新高。

习近平总书记强调：“要进一步深化改革开放，增强国内外大循环的动力和活力。”中央经济工作会议指出，要更好统筹国内循环和国际循环，围绕构建新发展格局，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平。

展会是观察经济发展活力潜力的一个重要窗口。4月的中国，一场场国际展览展会在各地密集举办，国内外大循环的动力和活力持续增强——

4月15日，第三届中国国际消费品博览会在海南海口闭幕，参展品牌超3300个，各类采购商和专业观众数量超过5万人，快速升温的中国消费大市场全球瞩目；

4月18日，第二十届上海国际汽车工业展览会精彩亮相。比亚迪、蔚来、吉利、长城等中国制造商凭借其领先的设计、突破性的技术，广受赞誉；

4月22日，第二届中国（武汉）文化旅游博览会拉开帷幕，缤纷多彩的自然风光、底蕴深厚的人文历史在这里交融，激发文旅消费更大潜能……

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，各地区各部门密集出台务实举措，推动中国经济回升向好。一季度，我国国内生产总值同比增长4.5%，商品零售额同比增长4.9%，货物进出口总额同比增长4.8%，规模以上工业增加值同比增长3%。一场场展览展会，见证中国全面深化改革开放步履坚实，传递中国经济发展强劲势能——

“中国消费者越来越关注健康，从初代产品、迭代产品到此次带来的健康睡眠系统，我们想更好服务消费者。”连续3年参加消博会的艾纳诗集团总经理滕树杰表示。

一季度，消费增长明显回升，尤其是服务性消费改善比较明显。特别是随着消费新场景不断增加，带动平均消费倾向上升。一季度全国居民平均消费倾向为62%，比上年同期提高0.2个百分点。消博会上，众多来自国内外的“高、新、优、特”产品集中亮相，折射出我国消费升级新趋势。

广交会现场，母婴用品、餐厨用具、家居装饰品……琳琅满目的新产品、新应用让到会采购商连连惊叹中国制造的想象力。“中国制造不仅质量好，而且具有前瞻引领性，总有新产品不断满足消费者的需求。”印度尼西亚长友集团采购总监朱志伟说。

4月19日，本届广交会第一期结束，累计进馆126.1万人次，到会境外采购商6.6万人，出口成交128亿美元。旺盛的人气和耀眼的成绩单背后，是全球客商对中国经济韧性和活力投上的信任票。

当前，我国外贸大盘稳中向好，引资质量持续提升。海关总署对3000多家样本企业的订单跟踪显示，新增出口订单金额增长的企业比重，连续3个月环比提升。商务部等部门启动“消费提振年”“投资中国年”系列活动，各地纷纷加大“走出去”“请进来”招商力度，为各国企业在华发展提供更加广阔的空间。今年以来，多个国际组织纷纷上调中国经济增速预期。

商务部相关负责人表示，消费是我国经济增长的重要引擎。坚决贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹质的有效提升和量的合理增长，我们一定能够做好开局之年经济工作，巩固拓展经济恢复向好态势，加快构建新发展格局，推动高质量发展。（相关报道见第十二版）

《 人民日报 》（ 2023年04月24日 01 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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