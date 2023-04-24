本报北京4月23日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉：截至4月22日14时，铁路部门已售出“五一”假期运输期间（4月27日至5月4日）火车票4657万张，北京至上海、成都至西安、广州至南宁、广州至长沙、北京至青岛、深圳至长沙、北京至沈阳、北京至西安、上海至武汉、北京至太原等热门方向车票紧俏。

国铁集团客运部负责人介绍，今年“五一”假期，旅客出行需求旺盛，呈现假期首尾长途客流多、中间短途客流多、出行时段高度集中等特点。为做好旅客群众出行服务，“五一”假期运输期间，全国铁路安排日均开行旅客列车将达到10500余列，增开旅客列车1500多列。具体举措包括：

实行高峰列车运行图。将全国铁路旅客列车按高峰运行图组织开行。

增加长途运力投放。增开跨铁路局长途旅客列车156列。其中，在4月28日至30日、5月2日至4日时段，增开北京朝阳至沈阳北、北京丰台至太原南、北京西至西安北、杭州东至郑州东、上海虹桥至西安北、上海虹桥至长沙南、南昌西至广州南等方向夜间高铁102列；在旅游热点地区和客流密集的福州至深圳北、吉林至青岛北、北京朝阳至长春、北京西至南昌等方向增开动车组列车和普速列车54列。

优化动卧列车开行。增开5月2日至4日上海虹桥至佛山西、上海虹桥至广州南、上海虹桥至珠海、北京西至深圳北、北京西至昆明南、北京西至湛江等区间双向动卧列车36列。

增加短途运输能力。组织各铁路局集团公司根据管内客流动态加开列车，精准实施“一日一图”，最大限度满足短途旅客出行需求。上海局集团公司增开杭州、南京、苏州、宁波、扬州、黄山等管内热门旅游城市方向旅客列车284列，成都局集团公司增开成都至贵阳、成都至重庆、重庆至贵阳等铁路局管内短途夜间动车组30列，济南局集团公司每日开行济南至淄博等区段动车组82列。

《 人民日报 》（ 2023年04月24日 12 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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