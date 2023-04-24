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为绿水青山注入更多金融活水（财经观）

吴秋余
2023年04月24日07:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　绿色金融，既是经济社会高质量发展的重要推动力，也是金融业自身转型发展的长久动力源。脚踏实地、精耕细作、锲而不舍，绿色金融这片发展沃土一定能结出更丰硕的果实

　　

　　工商银行绿色贷款余额达3.98万亿元，建设银行推进绿色租赁、普惠租赁及数字化转型，中国银行境内外绿色债券发行规模达877亿元……不久前披露的上市银行2022年年报显示，绿色正成为银行业高质量发展的鲜明底色，多家银行传统绿色信贷业务增速加快，绿色债券、绿色理财产品等绿色金融产品“工具箱”不断丰富。

　　“绿水青山就是金山银山”。近年来，在新发展理念引领下，我国金融机构积极发展绿色金融，为生态文明建设提供多种形式的融资支持，金融活水持续滋养绿水青山。中国人民银行发布的数据显示，截至目前，我国绿色贷款余额超22万亿元，约占所有贷款余额的10%，绿色债券余额已超2.5万亿元，规模位居全球前列。

　　党的二十大报告提出：“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。”开局之年，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，都对绿色金融发展提出了新的更高要求。据测算，实现碳达峰、碳中和目标所产生的资金需求，规模高达百万亿元，绿色金融发展空间巨大、前景广阔，为金融业高质量发展提供了重要机遇。金融机构要完整、准确、全面贯彻新发展理念，着眼经济社会发展大局，在不断做大绿色金融业务规模的同时，加快提升绿色金融发展质量，以高质量的绿色金融产品和服务推动经济高质量发展。

　　政策添绿，是科学精准发展绿色金融的有效手段。绿色金融发展，离不开完善的政策体系和市场环境，货币政策要更好发挥政策工具的总量和结构双重功能，把更多金融资源配置到绿色发展领域。近年来，人民银行创设碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，科学有序助力绿色发展。截至2022年末，碳减排支持工具已提供资金3000多亿元，支持金融机构发放碳减排贷款近6000亿元，2022年全年带动碳减排量约一亿吨。实践证明，结构性货币政策工具，既充分发挥了政策激励作用，精准支持绿色金融发展，更有效调动了金融机构积极性，以市场化方式实现金融资源配置。下一步，要不断完善绿色金融标准体系，逐步强化金融机构碳核算和环境信息披露要求，优化绿色金融评价方法，拓展评价结果运用场景，引导金融机构用好结构性货币政策工具，更好支持绿色低碳发展。

　　创新助绿，是提升绿色金融服务水平的重要途径。绿色发展涉及生产生活的方方面面，需要金融机构因势利导，开发更多满足社会需要的新产品。从上市银行年报看，不少银行已经在绿色金融产品和服务创新上发力，平安银行在手机APP上推出个人碳账户平台“低碳家园”，鼓励用户绿色生活方式，中信银行发行绿色低碳主题借记卡，并上线个人碳减排账户，引导绿色消费转型。未来，适应绿色金融发展的新形势，金融机构要用心打造真正适合市场需要的绿色金融产品，加快提升服务能力和水平，为绿色发展量身定制个性化、多样化和差异化的创新服务。

　　耐心护绿，是推动绿色金融长远健康发展的应有心态。实现碳达峰、碳中和目标是一场“马拉松”，而不是“百米冲刺”。与传统融资项目相比，绿色项目往往具有周期长、收益低、投资大等特点，金融机构要以久久为功的历史耐心对待绿色金融发展，为绿色发展提供更多长期、低成本、可持续的资金支持，切不可急功近利，希望通过绿色金融赚快钱。还要看到，绿色转型是一个过程，不会一蹴而就，必须坚持先立后破，要统筹好绿色项目与传统项目的关系，根据经济社会发展形势，稳妥把握好金融支持力度，努力实现平稳过渡，防止可能引发的金融风险。

　　“未来一年将在绿色金融领域持续发力。”这是多家银行在2022年年报中的发展展望。绿色金融，既是经济社会高质量发展的重要推动力，也是金融业自身转型发展的长久动力源。脚踏实地、精耕细作、锲而不舍，绿色金融这片发展沃土一定能结出更丰硕的果实。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月24日 18 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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