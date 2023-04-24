进出口银行加大制造业贷款投放力度（财经短波）
2023年04月24日07:15 | 来源：人民网－人民日报
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本报电 记者近日从中国进出口银行获悉：截至3月末，进出口银行制造业贷款余额近1.9万亿元，其中中长期贷款余额1.62万亿元，一季度投放制造业贷款3000亿元。
今年以来，进出口银行充分发挥中长期贷款融资优势，支持传统产业转型升级和先进制造业发展，一方面聚焦汽车制造、工程机械、有色金属等产业，支持骨干企业高端化、智能化、绿色化升级改造；另一方面将先进制造业作为信贷投放重点，支持轨道交通、船舶等领域相关企业实施关键核心技术和产品攻关工程。为服务制造业企业“出海”，进出口银行将信贷资源精准投向进出口环节和进出口企业，助推中资制造企业从价值链低端向中高端延伸。
（赵展慧）
《 人民日报 》（ 2023年04月24日 18 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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