人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

武昌鱼“洄游”记

徐海波、郑璐
2023年04月24日09:00 | 来源：新华社
小字号

4月23日，湖北省鄂州市杜山镇东港明天生态园内，老板娘余春花满面笑容，忙着向客人推荐“武昌鱼套餐”。院后一片池塘旁，养鱼师傅余济生正在查看新投的武昌鱼苗。

每年春季，武昌鱼鱼苗由长江游入位于鄂东南的梁子湖，秋后成熟，又从梁子湖游回樊口河槽越冬。因洄游生长的特性，武昌鱼肉质肥嫩鲜美，备受称赞。

作为武昌鱼的主要原产地，鄂州曾一度“难寻武昌鱼”。

“以前养武昌鱼赚不到钱，养殖户不愿专门养。”61岁的余济生家住鄂州梁子湖畔，养了大半辈子鱼。他告诉记者，武昌鱼生长速度慢，过去一年只长半斤左右，而且爱生病，天气一热就大量病死，许多人不敢养。

养殖少，就谈不上产业规模。当地仅有几家小加工厂生产腌制鱼，没有品牌没有包装，只卖到周边农村。

而在梁子湖对岸，与鄂州隔湖相望的武汉市江夏区狮子山村，一些渔民却发现商机。1998年前后，他们成立梁子湖新特水产养殖场，注册“周渔翁”商标，规模化养殖，打响武昌鱼品牌，打进武汉各大商贸超市。

“武昌鱼‘游’走了。”下岗办起武昌鱼加工厂的刘继平说，就像武昌鱼洄游的特性，武昌鱼产业生于鄂州，却在外地做大。

2010年，刘继平将工厂扩产为占地30余亩的湖北富农食品工业园有限公司。但很快，江苏、安徽等沿江地区也开始养殖武昌鱼，鄂州武昌鱼的市场逐渐萎缩。许多养殖户认为武昌鱼产业已转移至外地，不禁感慨“武昌鱼越‘游’越远”。

偌大的生产车间空闲，每个月要还100多万元贷款，刘继平心痛不已，无奈改做臭鳜鱼加工。“武昌鱼公司做臭鳜鱼？”面对身边人的不解，他说，先要活下来。

2019年，在鄂州市科学技术协会的协调下，华中农业大学王为民教授带着武昌鱼新品种“华海1号”，来到余春花的养殖场。“新品种长得快，生病少，一年长一斤半。”余春花说，只有改良品种、降低养殖成本，才有市场竞争力。“去年每亩鱼池卖鲜鱼就纯赚1500元。”

有了新品种，余春花带领农民组建合作社，养殖面积扩大到300多亩，周边养殖户也越来越多。目前，鄂州市武昌鱼养殖面积已有40余万亩，带动4.5万人致富。

在各级政府扶持下，刘继平的富农公司成长为当地最大武昌鱼加工企业。湖北其他城市及外省养的武昌鱼也被送到这里，深加工成各类食品卖向全国。

“武昌鱼又‘游’回来了。”刘继平告诉记者，富农公司每年加工鲜活武昌鱼2000多吨，其中近两成来自外省。今年以来销量很好，公司加大了海外市场布局，已拿到几个外国订单。

看到商机的企业还有很多。湖北水产集团在鄂州注册成立，一批外地企业前来投资，纷纷加入武昌鱼产业链，推出一批国际化品牌和产品。

“游弋千年的武昌鱼将‘游’向世界。”鄂州市鄂城区区长夏鑫介绍，当地正在谋划千亿级武昌鱼产业链，实施一系列产业重振、文化赋能、品牌创新的举措，擦亮武昌鱼这块金字招牌。

新华社武汉4月23日电

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：长江流域开展2023年防洪调度演练
　　人民网北京4月23日电 （欧阳易佳）近日，水利部组织长江水利委员会（以下简称长江委）及四川、云南、重庆、贵州、湖北、湖南、江西、安徽等省（直辖市）水利厅（局）和中国长江三峡集团，开展了2023年长江防洪调度演练。 据预测，今年汛期长江上游地区及两湖水系可能发生时段性、区域性暴雨洪水。…
华北油田首个分布式智能电网正式运行
　　人民网北京4月23日电 （黄盛）23日，随着智能电网数据接收服务器上绿色指示灯有序闪烁，华北油田曹31站分布式智能电网的电压、电流、发电量等各项技术数据，准确传输至综合能源调控系统，实现了页面数据动态展示。至此，华北油田首个分布式智能电网已平稳运行10余天。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部