徐海波、郑璐

4月23日，湖北省鄂州市杜山镇东港明天生态园内，老板娘余春花满面笑容，忙着向客人推荐“武昌鱼套餐”。院后一片池塘旁，养鱼师傅余济生正在查看新投的武昌鱼苗。

每年春季，武昌鱼鱼苗由长江游入位于鄂东南的梁子湖，秋后成熟，又从梁子湖游回樊口河槽越冬。因洄游生长的特性，武昌鱼肉质肥嫩鲜美，备受称赞。

作为武昌鱼的主要原产地，鄂州曾一度“难寻武昌鱼”。

“以前养武昌鱼赚不到钱，养殖户不愿专门养。”61岁的余济生家住鄂州梁子湖畔，养了大半辈子鱼。他告诉记者，武昌鱼生长速度慢，过去一年只长半斤左右，而且爱生病，天气一热就大量病死，许多人不敢养。

养殖少，就谈不上产业规模。当地仅有几家小加工厂生产腌制鱼，没有品牌没有包装，只卖到周边农村。

而在梁子湖对岸，与鄂州隔湖相望的武汉市江夏区狮子山村，一些渔民却发现商机。1998年前后，他们成立梁子湖新特水产养殖场，注册“周渔翁”商标，规模化养殖，打响武昌鱼品牌，打进武汉各大商贸超市。

“武昌鱼‘游’走了。”下岗办起武昌鱼加工厂的刘继平说，就像武昌鱼洄游的特性，武昌鱼产业生于鄂州，却在外地做大。

2010年，刘继平将工厂扩产为占地30余亩的湖北富农食品工业园有限公司。但很快，江苏、安徽等沿江地区也开始养殖武昌鱼，鄂州武昌鱼的市场逐渐萎缩。许多养殖户认为武昌鱼产业已转移至外地，不禁感慨“武昌鱼越‘游’越远”。

偌大的生产车间空闲，每个月要还100多万元贷款，刘继平心痛不已，无奈改做臭鳜鱼加工。“武昌鱼公司做臭鳜鱼？”面对身边人的不解，他说，先要活下来。

2019年，在鄂州市科学技术协会的协调下，华中农业大学王为民教授带着武昌鱼新品种“华海1号”，来到余春花的养殖场。“新品种长得快，生病少，一年长一斤半。”余春花说，只有改良品种、降低养殖成本，才有市场竞争力。“去年每亩鱼池卖鲜鱼就纯赚1500元。”

有了新品种，余春花带领农民组建合作社，养殖面积扩大到300多亩，周边养殖户也越来越多。目前，鄂州市武昌鱼养殖面积已有40余万亩，带动4.5万人致富。

在各级政府扶持下，刘继平的富农公司成长为当地最大武昌鱼加工企业。湖北其他城市及外省养的武昌鱼也被送到这里，深加工成各类食品卖向全国。

“武昌鱼又‘游’回来了。”刘继平告诉记者，富农公司每年加工鲜活武昌鱼2000多吨，其中近两成来自外省。今年以来销量很好，公司加大了海外市场布局，已拿到几个外国订单。

看到商机的企业还有很多。湖北水产集团在鄂州注册成立，一批外地企业前来投资，纷纷加入武昌鱼产业链，推出一批国际化品牌和产品。

“游弋千年的武昌鱼将‘游’向世界。”鄂州市鄂城区区长夏鑫介绍，当地正在谋划千亿级武昌鱼产业链，实施一系列产业重振、文化赋能、品牌创新的举措，擦亮武昌鱼这块金字招牌。

新华社武汉4月23日电

(责编：王震、陈键)

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