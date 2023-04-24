张建松

格物致知、叩问苍穹，4月24日是第8个“中国航天日”。在不断探索宇宙奥秘的征途上，航天科技不断带动产业发展。空间信息产业就是以卫星通信、导航、遥感为基础的一个战略性新兴产业。作为我国航天强国建设的一支重要力量，上海正大力开拓“星海天路”，全方位推进空间信息产业高质量发展。

空间信息产业走在全国前列

在上海洋山港区，一批实现自动驾驶的5G重型卡车在北斗高精度定位技术帮助下，精准进入狭窄的车库中，人工作业只有1%的资深司机能达到这一水平；在上海青浦区，化身小标签的北斗终端，贴在学生书包或老人身上为他们的安全护航；在上海宝山区，全区排水管道窨井盖全部用北斗系统技术“武装”，实现后台精确定位、实时监控，只要发生分米级的异常移动，井盖下的传感模块就将拉响“警报”。

当前，我国北斗导航产业规模化应用进入关键期，北斗产业发展迎来机遇期。上海正积极引导支持推动北斗系统布局建设，在智慧城市、智慧交通、智慧物流、环境保护、海洋渔业等方面，加快为人民城市建设全面赋能。

上海在遥感领域起步较早，集聚了搭载平台、传感器、数据中心、专业软件、应用服务等各方面重要单位，覆盖了遥感全产业链。目前，上海正致力于将遥感监测技术与大数据、人工智能等计算技术深度耦合，积极探索遥感技术服务超大城市智慧化、数字化和高质量发展。

在第8个“中国航天日”前夕，上海市产业协同创新领导小组办公室和中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会联合召开2023年上海空间信息大会，来自国家有关部委、行业协会、金融机构和企业代表共500余人参会，40余家企业参展。与会者聚焦空间信息前沿热点，积极推动更广泛的交流合作。

上海市委常委、常务副市长吴清表示，经过多年发展，上海已经形成了比较完整的空间信息产业体系，在闵行、张江、临港、青浦、松江等区域，结合区域产业特征，聚焦研发、制造、应用等一些关键环节，形成了融合创新发展的产业格局。目前，上海空间信息产业创新能力、技术水平、示范应用都走在全国前列。

今年将推系列扶持措施

2022年，上海率先发布了《关于本市推进空间信息产业高质量发展的实施意见》。主动服务国家战略，着眼卫星网络、载人和探月工程、国家综合定位导航授时体系、量子通信等任务，全力发挥上海的科技、产业、人才优势，加快打造空间信息领域的主力军。同时，聚焦打造科技创新平台、聚焦支撑商业航天发展、聚焦培育空间信息应用、聚焦统筹优化产业布局、聚焦拓展合作深度广度。

今年，上海将着力推动空间信息产业加快实现高质量发展。上海市副市长李政表示，将强化顶层设计，加快编制上海空间信息产业发展的三年行动计划。强化政策牵引，围绕空间信息产业，制定相关配套政策，鼓励重点区域进一步加大扶持力度。

同时，上海强化协作联动，积极对接国家有关部委，推动央企、国企、民企广泛合作，更好发挥“国家队+地方队”的联动优势，携手助推国家重大工程与商用卫星星座资源共享、功能互补。强化人才引育，吸引国内外空间信息领域高层次人才、创业团队来沪发展，鼓励高等院校加强重点学科建设，成立上海市空间信息产业专家委员会等，构建人才“雁阵”格局。

根据规划，上海自贸试验区临港新片区将成为卫星产业发展的国家重要基地，重点聚焦微小卫星动力、卫星互联网、空间技术应用等框架，构建起高水平的空间信息产业体系。上海市常委、上海自贸区临港新片区管委会主任陈金山表示，临港新片区将体系化提升产业创新能力，持续推进产业补链固链强链，推动人才链、资金链、服务链深度融合发展。

对于空间信息产业的各类人才，在安家补助、住房补贴、人才公寓等方面将给予特别倾斜支持；同时全力办好一流的优质基础教育，建设好高水平文化体育设施、满足各类人才高品质生活的需求。对于重点特殊人才“一事一议”“一人一策”点对点解决子女就学、落户、购房等服务。为了把这些政策落实落地，临港新片区已经制订支持空间产业发展的“黄金十条”政策。

引“金融活水”助企业蝶变

空间信息产业高质量发展离不开“金融活水”，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。上海市产业协同创新领导小组办公室相关负责人表示，目前上海正通过金融创新坚定不移地支持空间信息产业发展。

首先是“尽全力”，在专项资金中拿出一部分支持空间信息产业发展。正在进行相关的项目申报中，空间信息产业也作为一个单独的领域重点予以支持。其次是“聚合力”，发挥上海市各个部门的资金支持，共同支持空间信息产业的发展。第三是“用巧力”，更好发挥市场投资基金的作用，支持空间信息产业的发展。

空间信息产业正呈现高增长的势头，也成为资本关注的重点领域。国投创合总经理刘伟认为，随着我国空间信息产业发展驶入快车道，当前正是股权投资机构发挥资金催化、纽带作用，服务产业高质量发展的黄金窗口期。

作为多年深耕新兴产业的国家基金管理机构，国投创合已投资了20余只涉足空间信息领域的子基金，直接或间接投资了相关产业链约60家创新型企业。2022上海硬核科技企业TOP100榜单中，有14家国投创合投资企业上榜，其中空间信息相关产业链企业就有11家。

(责编：王震、陈键)

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