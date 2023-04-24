孙晓辉

近年来，山东省泰安市高新区的力博公司先后与23位院士合作，成功突破了多点驱动与智能控制、煤流系统节能控制、基于深度学习的输送系统状态监测与故障诊断等一系列核心技术，研制出自冷盘式制动装置、限矩型低速逆止器、扭矩式断带抓捕装置等一大批核心产品，成为山东省“十强”产业集群领军企业，孵化了包括3家高新技术企业和3家专精特新企业等在内的十几家企业。

泰安市委两新工委专职副书记、市委组织部人才办主任王春介绍，近年来泰安市坚持以产业链布局创新链、以创新链激活人才链，推动人才链、教育链、产业链、创新链“四链”精准对接和深度融合。力博公司正是当地以“四链”融合助力经济社会高质量发展的一个缩影。

科技创新是打造高质量发展新动能的核心动力。泰安市创新开展“百名专家泰安行 百家企业进院所”活动，在推进重点环节、核心技术攻关和解决“卡脖子”问题等工作中，集中人才和创新资源开展技术攻关。

“去年以来，我们组织实施重点产业链‘揭榜挂帅’项目38个，鼓励产业链企业联合协同攻关，撬动全市研发投入约5.72亿元，依托项目引进高层次人才46人。”泰安市科技局副局长何青介绍。

“抓住人才就抓住了创新的源泉，我们争取把行业内的高端人才吸引到平台上进行协同创新。”国家先进印染技术创新中心主任毛志平表示，创新中心集聚先进印染领域的各类高层次和急需紧缺人才，先后引进3支院士团队、35位行业领军人才，集聚优秀青年科技人才146人，开展工业压电喷墨打印头等技术研发50余项。

王春说，聚焦泰安重点产业发展，当地制定出台了人才政策“加强版”和35个配套实施细则。目前，全市共引进高层次产业领军人才94人，吸引集聚优秀青年人才2.7万人，自主培育高技能人才1.1万人。

泰安市还通过深化职业教育改革，推动驻泰高校加快新工科专业建设，深化校企合作、订单培养，搭建起产教联合培养平台，实现了新工科专业与重点产业领域紧密衔接，帮助企业解决引才和用工难题。

“我们与山东服装职业学院、泰山职业技术学院等驻泰高校合作开设‘订单班’‘冠名班’，开班就签订协议，毕业就是一线的技能人才，有效解决了我们面临的用工和引才难题。”泰安东升服装有限公司总经理王宏说。

(责编：王震、陈键)

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