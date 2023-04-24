人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首飞爆炸的美重型运载火箭“星舟”任重道远

谭晶晶
2023年04月24日09:06 | 来源：新华社
小字号

美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舟”以及飞船集成系统4月20日首次试射，但火箭升空不久后爆炸，飞船未能进入预定轨道。

“星舟”是迄今全球体积最大、推力最强的运载火箭，此次轨道首飞吸引广泛关注。这艘巨型运载火箭项目离成功还有多远？太空探索技术公司创始人、首席执行官兼首席工程师埃隆·马斯克表示，在载人发射之前，“星舟”有许多里程碑需要跨越。

据太空探索技术公司网站介绍，“星舟”重型运载火箭总高度约120米，直径约9米，由两部分组成：底部的高约69米、配备33台“猛禽”发动机的火箭第一级“超级重型”助推器，以及顶部的高约50米、可重复利用的“星舟”飞船船舱。当天发射前，“星舟”装载了约4536吨火箭推进剂。

“星舟”是可回收、重复使用的运输系统，比太空探索技术公司现有的“猎鹰9”和“猎鹰重型”运载火箭更大。其设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球和火星等。“星舟”可将超过100吨载荷送入地球轨道。

马斯克曾表示，开展载人任务前，“星舟”将执行数百次卫星发射任务，将卫星送至近地轨道，验证“星舟”各系统顺利工作。一旦相关试验成功，马斯克的目标是每年生产100艘“星舟”，在10年内建造1000艘，最终达到可将人类运送至火星的目标。

美国登月计划加速了重型火箭研发。去年11月16日，美国航天局研发的新一代登月火箭“太空发射系统”完成不载人首飞，成功将“猎户座”飞船送往月球轨道。“星舟”比“太空发射系统”体形更大、推力更强，具有较大潜力。

2021年，太空探索技术公司从美国航天局获得近30亿美元大单，建造商业载人月球着陆器，将美国宇航员送至月球表面。

新华社洛杉矶电

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：长江流域开展2023年防洪调度演练
　　人民网北京4月23日电 （欧阳易佳）近日，水利部组织长江水利委员会（以下简称长江委）及四川、云南、重庆、贵州、湖北、湖南、江西、安徽等省（直辖市）水利厅（局）和中国长江三峡集团，开展了2023年长江防洪调度演练。 据预测，今年汛期长江上游地区及两湖水系可能发生时段性、区域性暴雨洪水。…
华北油田首个分布式智能电网正式运行
　　人民网北京4月23日电 （黄盛）23日，随着智能电网数据接收服务器上绿色指示灯有序闪烁，华北油田曹31站分布式智能电网的电压、电流、发电量等各项技术数据，准确传输至综合能源调控系统，实现了页面数据动态展示。至此，华北油田首个分布式智能电网已平稳运行10余天。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部