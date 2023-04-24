谭晶晶

美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舟”以及飞船集成系统4月20日首次试射，但火箭升空不久后爆炸，飞船未能进入预定轨道。

“星舟”是迄今全球体积最大、推力最强的运载火箭，此次轨道首飞吸引广泛关注。这艘巨型运载火箭项目离成功还有多远？太空探索技术公司创始人、首席执行官兼首席工程师埃隆·马斯克表示，在载人发射之前，“星舟”有许多里程碑需要跨越。

据太空探索技术公司网站介绍，“星舟”重型运载火箭总高度约120米，直径约9米，由两部分组成：底部的高约69米、配备33台“猛禽”发动机的火箭第一级“超级重型”助推器，以及顶部的高约50米、可重复利用的“星舟”飞船船舱。当天发射前，“星舟”装载了约4536吨火箭推进剂。

“星舟”是可回收、重复使用的运输系统，比太空探索技术公司现有的“猎鹰9”和“猎鹰重型”运载火箭更大。其设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球和火星等。“星舟”可将超过100吨载荷送入地球轨道。

马斯克曾表示，开展载人任务前，“星舟”将执行数百次卫星发射任务，将卫星送至近地轨道，验证“星舟”各系统顺利工作。一旦相关试验成功，马斯克的目标是每年生产100艘“星舟”，在10年内建造1000艘，最终达到可将人类运送至火星的目标。

美国登月计划加速了重型火箭研发。去年11月16日，美国航天局研发的新一代登月火箭“太空发射系统”完成不载人首飞，成功将“猎户座”飞船送往月球轨道。“星舟”比“太空发射系统”体形更大、推力更强，具有较大潜力。

2021年，太空探索技术公司从美国航天局获得近30亿美元大单，建造商业载人月球着陆器，将美国宇航员送至月球表面。

新华社洛杉矶电

(责编：王震、陈键)

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