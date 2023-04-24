罗羽

唱侗戏、打糍粑、打花脸……近日，在贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县肇兴侗寨，一系列谷雨节民俗活动接连上演，吸引了大批游客前来体验。

“我们正是冲着节日来的。”傍晚7点，正在肇兴侗寨的石板主街旁休息的广东游客余春雅说，数天前，他们一行23人通过网络了解到谷雨节活动将要举办的消息后，当即决定过来体验。“没想到活动内容这么丰富，大家玩得很开心。”

黎平县文体广电旅游局局长唐大才介绍，谷雨节是当地侗族群众的传统节日，每年都会在谷雨节气这天举办。此次谷雨节由政府部门协调周边几个侗寨联合举办，为期6天。

“今年谷雨节有30多个项目，规模更大。还邀请了来自广东佛山的岭南文化交流团队，内容更多元。”唐大才介绍，此次谷雨节系列活动的举办，正是为了增加游客体验感，为景区引流。

苗年、侗年、谷雨节、萨玛节、姊妹节、龙舟节……素有“百节之乡”之称的黔东南州自然风光秀美，民族风情浓郁，民族传统村落保存完好。

“大节三六九，小节天天有”是描述当地节日盛况的俗语。黔东南州每年举办各类民族节日超390个，其中超万人规模的节日有120多个。今年以来，黔东南州各地更加鲜明地把举办节日活动作为助推旅游复苏的重要手段。

“跟往年村民自发办节、自己过节相比，这次谷雨节系列活动更注重游客的参与度和体验感，我们把节日内容与游客需求更好地进行了融合，受到了游客欢迎。”唐大才说，比如4月20日晚上的“打花脸”——谷雨节当中的一项特色活动，人们用蓝靛染料互相抹脸以表祝福，参与游客众多，气氛热烈。

“当天，丰富有趣的活动吸引游客超1万人次。”贵州省黎平县肇兴景区运营管理有限公司副总经理徐少鹏介绍，2023年以来，通过多场文体活动的带动，景区入园游客持续增加，截至目前已接待游客超15万人次，比2019年同期增长近50%。

“我家民宿‘爆单’了。”在景区开了4年民宿的赢勇秀介绍，最近几天，由于景区举办谷雨节，前来体验的游客太多，下单量持续超负荷。

盛装游行、拦门酒、琵琶歌……3月18日，与黎平县相邻的榕江县举办了盛大的萨玛节，参与节日的群众和游客超5万人次，其中前来体验的外地游客超2万人次。

“活动举办前后3天，县城上百家酒店和宾馆入住率为95%，带动经济综合收入上千万元。”榕江县文体广电旅游局副局长杨璐表示，今年榕江县致力于打造月月都有节日的文化氛围，助推旅游市场发展。

“虽然我是第一次到榕江，但参加了萨玛节后感觉当地的民族风情很浓郁，体验很好，印象深刻。”深圳游客王晓春说。

黔东南州文体广电旅游局提供的数据显示，截至3月底，今年黔东南各地举办文体活动超130场，助推全州接待游客1611.69万人次，实现旅游综合收入168.07亿元。

“接下来，我们还将围绕游客需求、市场变化，举办更多具有针对性的文体活动，并将它们打造成地方文化旅游的特色品牌，助力旅游业更好发展。”唐大才说。

新华社贵阳4月23日电

(责编：王震、陈键)

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