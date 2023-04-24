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国家知识产权局：严打傍名牌、搭便车等商标恶意注册行为

2023年04月24日14:16 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （记者任妍）4月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2022年中国知识产权发展状况，会上国家知识产权局副局长胡文辉表示，严厉打击商标恶意注册行为，特别是傍名牌、搭便车等现象。

胡文辉指出，商标品牌是企业、区域乃至国家竞争力的综合体现，是参与全球竞争的重要资源。近年来，国家知识产权局聚焦商标品牌保护的全过程全链条，全方位打造商标品牌发展的良好环境。

谈到如何具体落实工作，胡文辉介绍称主要体现在以下六个层面：

一是强化政策引导。制定《“千企百城”商标品牌价值提升行动方案》，部署开展企业商标品牌价值提升、商标品牌优势区域创建和商标品牌建设服务指导3个专项行动，加快建立健全商标品牌培育和评价体系，着力提升“千企千标”和“百城百企”的市场价值。

二是加强源头保护。全面深化商标注册改革，商标注册平均审查周期稳定在4个月以内。严厉打击商标恶意注册行为，特别是傍名牌、搭便车等现象。过去一年，累计打击恶意商标注册37.2万件。

三是提高服务水平。马德里商标国际注册业务已经全面实现电子化，部分中国特色商品项目已添加至世界知识产权组织尼斯分类商品库，大大便利了中国申请人的商标海外布局。马德里商标国际注册申请量连续多年位居世界第三位。

四是加大宣传推广。通过中国品牌日、进博会、中国国际商标品牌节等活动平台，持续宣传中国商标品牌。组织遴选并分享推广全国百余个商标品牌建设优秀案例，提升商标品牌的整体发展水平。

五是开展综合评价。指导编制中国商标品牌发展指数，对全国各地商标品牌发展水平进行综合测评。相关研究显示，我国商标品牌发展呈现稳步增长态势，经济强省商标品牌发展优势突出，东北和中西部省份在品牌潜力开发、服务环境优化等方面进步明显。

六是培育产业集群。配合地方政府打造推广区域品牌，截至目前已注册县级以上区域品牌集体证明商标284件。这些依法核准注册的区域品牌，特色鲜明、竞争力强、市场信誉好，对支持特色经济发展产生了明显带动作用。

下一步，将继续深入实施商标品牌战略，为商标品牌建设发展提供更加优质的服务供给，努力提升中国商标品牌影响力。

业内专家表示，商标恶意注册行为会严重损害商标拥有者的合法权益，并对市场秩序和消费者利益造成不良影响。因此，严厉打击商标恶意注册行为具有重要意义和作用。不仅可以维护市场秩序，保证公平竞争，促进市场经济健康发展，同时有助于保护商标拥有者的知识产权，促进知识产权保护体系的完善，促进企业加强品牌建设和维护，提高企业的竞争力和市场地位。此外，商标是消费者选择商品和服务的重要依据之一，商标恶意注册行为会导致消费者在购买商品和服务时受到误导，影响消费者权益。打击商标恶意注册行为可以保障消费者的合法权益，增强市场信心，提高消费者满意度。

(责编：王仁宏、吕骞)
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