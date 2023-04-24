中国载人航天诞生于怎样的时代风云中？航天之旅背后都有哪些惊险时刻？属于中国人自己的空间站，又是如何在太空中建立起来的呢？今天是4月24日第8个“中国航天日”，跟随新华社记者张扬一起，回顾中国载人航天高光时刻。

2022年底，中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成。这座中国人的“太空母港”，是如何在太空中建起来的呢？

肩负重任的“先遣兵”

作为空间站建设的“先遣兵”，天宫一号和天宫二号率先登场了。

交会对接试验是天宫一号的关键使命之一，航天员刘旺在太空中负责“百米穿针”……

天宫二号，则是首次试验了推进剂在轨补加技术，这是我国空间站长期飞行必须掌握的关键技术之一。2017年4月，天舟一号与天宫二号完成了首次“太空加油”，标志着中国空间实验室的飞行任务圆满收官。

各大系统齐上阵

作为中国最年轻的航天发射场，海南文昌航天发射场具有纬度低、发射效费比高，射向宽、落区安全性好以及海运便捷等优势，为中国空间站建设提供强大支撑。

酒泉、太原、西昌、文昌四座发射场，开启了中国航天发射场布局“四足鼎立”的新时代。

为了“背起”货运飞船，运载能力更大的长征七号应运而生。面对吨位更大的空间站舱段，我们国家新一代大型运载火箭长征五号横空出世。

发射神舟载人飞船的长征二号F、发射天舟货运飞船的长征七号、以及发射空间站舱段的长征五号B，共同构成了“天地运输走廊”。

中国空间站的建设，加速进行中。

太空“豪宅”生活

2022年11月，梦天实验舱与天和核心舱、问天实验舱一同组成中国空间站“T”字基本构型，空间站从“一居室”变成“三居室”。

在空间站里生活是怎样一种体验呢？记者张扬和航天员王亚平一起，探访了位于北京航天城的空间站训练模拟器。

神舟十三号乘组用了183天的小餐桌长什么样？私密与温馨兼具的睡眠舱里有什么？诞生了无数太空大片的舷窗又是哪一个？王亚平带你近距离感受空间站生活。

从1992年立项，到航天员飞天漫游，再到建设空间站，我们已经迈向太空，开启了中国的“天宫时代”。

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出品人：孙志平

监制：樊华

制片人：张扬

策划：马原驰

撰稿：麦凌寒、吴雪聪（实习）

导演：赵世通

本集编导：麦凌寒

新媒体编导：宋育泽

记者：张扬、杨志刚、马原驰、赵世通、李桢宇、麦凌寒、宋育泽、吴雪聪（实习）、陈敬瑜（实习）

鸣谢：

中国载人航天工程办公室

中国航天员中心

新华社张扬工作室制作

新华社音视频部出品

(责编：卫嘉、白宇)

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