中国星辰丨宇宙级考验，在太空中“盖房子”需要满足什么条件？
中国载人航天诞生于怎样的时代风云中？航天之旅背后都有哪些惊险时刻？属于中国人自己的空间站，又是如何在太空中建立起来的呢？今天是4月24日第8个“中国航天日”，跟随新华社记者张扬一起，回顾中国载人航天高光时刻。
2022年底，中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成。这座中国人的“太空母港”，是如何在太空中建起来的呢？
肩负重任的“先遣兵”
作为空间站建设的“先遣兵”，天宫一号和天宫二号率先登场了。
交会对接试验是天宫一号的关键使命之一，航天员刘旺在太空中负责“百米穿针”……
天宫二号，则是首次试验了推进剂在轨补加技术，这是我国空间站长期飞行必须掌握的关键技术之一。2017年4月，天舟一号与天宫二号完成了首次“太空加油”，标志着中国空间实验室的飞行任务圆满收官。
各大系统齐上阵
作为中国最年轻的航天发射场，海南文昌航天发射场具有纬度低、发射效费比高，射向宽、落区安全性好以及海运便捷等优势，为中国空间站建设提供强大支撑。
酒泉、太原、西昌、文昌四座发射场，开启了中国航天发射场布局“四足鼎立”的新时代。
为了“背起”货运飞船，运载能力更大的长征七号应运而生。面对吨位更大的空间站舱段，我们国家新一代大型运载火箭长征五号横空出世。
发射神舟载人飞船的长征二号F、发射天舟货运飞船的长征七号、以及发射空间站舱段的长征五号B，共同构成了“天地运输走廊”。
中国空间站的建设，加速进行中。
太空“豪宅”生活
2022年11月，梦天实验舱与天和核心舱、问天实验舱一同组成中国空间站“T”字基本构型，空间站从“一居室”变成“三居室”。
在空间站里生活是怎样一种体验呢？记者张扬和航天员王亚平一起，探访了位于北京航天城的空间站训练模拟器。
神舟十三号乘组用了183天的小餐桌长什么样？私密与温馨兼具的睡眠舱里有什么？诞生了无数太空大片的舷窗又是哪一个？王亚平带你近距离感受空间站生活。
从1992年立项，到航天员飞天漫游，再到建设空间站，我们已经迈向太空，开启了中国的“天宫时代”。
故事还在书写
旅程还在继续
我们的征途
永远是星辰大海
出品人：孙志平
监制：樊华
制片人：张扬
策划：马原驰
撰稿：麦凌寒、吴雪聪（实习）
导演：赵世通
本集编导：麦凌寒
新媒体编导：宋育泽
记者：张扬、杨志刚、马原驰、赵世通、李桢宇、麦凌寒、宋育泽、吴雪聪（实习）、陈敬瑜（实习）
鸣谢：
中国载人航天工程办公室
中国航天员中心
新华社张扬工作室制作
新华社音视频部出品
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