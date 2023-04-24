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直击2023上海车展

创新技术带来优势成果 中国汽车品牌入局百万级市场

2023年04月24日14:34 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （记者孙阳）纵观汽车行业的发展史，高端汽车品牌的诞生，往往伴随着顶级核心技术的成熟。当前，随着汽车产业步入电动化、智能化新时代，传统的汽车市场格局和品牌梯度正在深度改变,中国汽车品牌正依靠创新技术累积带来的优势成果，形成强劲的品牌向上力。

数据便是最好的佐证。来自中国汽车流通协会的数据显示，今年3月，自主品牌中的新能源车渗透率54.7%；豪华车中的新能源车渗透率33.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有5.3%。相较于去年12月豪华车中的新能源乘用车渗透率26.8%的数值，自主品牌高端化渗透率提高的趋势进一步凸显。

长期以来，国外品牌是豪车市场的主要势力。如今，一个个价格天花板被中国品牌逐步打破，消费者对中国高端的品牌的认知度、接纳度也日益提升。日前，在以“拥抱汽车行业新时代”为主题的2023上海车展上，面对传统豪华品牌，中国高端品牌强势吸睛成为展会的一大亮点。

作为此次上海车展的豪车馆，8.1馆汇集了劳斯莱斯、宾利、兰博基尼等一众品牌。与以往国外品牌备受关注不同的是，百万级高端新能源汽车品牌仰望展台人流涌动，仰望U8和纯电性能超跑仰望U9的亮相，引发了广泛关注。

“仰望现象”的背后，正是作为中国高端新能源汽车品牌，其长期的技术积累和产品实力。2023上海车展期间，主打“超高能、无边界、可进化”的新能源架构“仰望架构”也正式发布，共涵盖了六大核心技术，包括易四方、云辇、刀片电池、超级车身、智能座舱、智驾辅助，实现对户外越野、城市、赛道等多场景的覆盖。

2023上海车展期间，仰望展台受到关注。人民网记者 栗翘楚摄

以上海车展开启预售的仰望U8为例，之所以能够破局百万级市场，不仅是作为新能源硬派越野所提供的强劲动力和控制能力，更是易四方和云辇-P智能液压车身控制系统两大创新技术的加持。

其中，“易四方”是实现四个电机独立驱动、整车深度融合感知、车身稳定矢量控制的安全技术平台，由四个电机构成整车核心动力源，每个电机可以独立控制每个车轮，实现单个车轮的驱动、制动、前进和后退，让车辆具备车身姿态调整能力。

车身控制系统层面，“云辇”则是比亚迪自研的行业首个新能源专属智能垂向车身控制系统，由云辇智探架构、云辇智算中心、云辇智控技术、关键零部件构成，具有多维感知、精准决策、智能控制、稳定执行等优势，可全面提升用户驾乘体验。

据了解，云辇-P智能液压车身控制系统将首发搭载仰望U8，使U8具备高度+刚度+阻尼三项同时自主调节、四轮高度独立可调、露营调平等创新功能，满足了用户的越野需求；云辇-X赋予仰望U9底盘全主动控制能力，实现了零侧倾、零俯仰的平稳行驶效果。

记者获悉，仰望已在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆等城市陆续铺设展厅和中心店。

业内分析认为，当前，中国品牌在高端豪华车市场实现的新突破，不仅为品牌价值提升提供了有效背书，也能够有力促进需求侧的共振，为中国汽车消费转型升级提供新动能。同时，中国高端汽车品牌获得了行业和用户的关注，背后折射的是仰望等中国高端汽车品牌正以技术突破，打造中国品牌新高度，引领豪华车行业及产品定义的秩序重塑。

(责编：王仁宏、吕骞)
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