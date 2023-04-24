原标题：花小猪开放平台：中小商家订单量涨幅超1倍 成交率提升超6个点

4月24日，“花开心聚”2023花小猪开放平台共创会在沈阳举办，来自全国网约车行业内的一百多家合作伙伴参会，包括百度地图打车 、曹操出行、麦田商旅、蜂派出行等。

“花开”代表花小猪开放平台，以开放服务为核心；“心聚”，代表花小猪开放平台与百余家合作伙伴同心聚力、共谋发展。

滴滴网约车平台公司CEO、花小猪打车总经理孙枢在现场演讲

“我们要建立的是一个开放的生态，是一个长期可持续发展的生态。”滴滴网约车平台公司CEO、花小猪打车总经理孙枢表示，花小猪希望将这些年在行业沉淀的经验和积累，服务好大家，赋能好大家，包括安全管理、营销运营、司机服务等方面能力，全面开放给各位合作伙伴，和大家、和行业一起共建发展。

过去两年，花小猪开放平台已引入百余家合作伙伴，一端连接百度地图、腾讯出行服务等流量合作伙伴，另一端与曹操出行、麦田商旅等网约车商家建立合作。目前花小猪开放平台业务覆盖超过300座城市，80%以上的合作伙伴为中小网约车商家。

数据显示，与去年同期相比，流量型合作伙伴整体打车业务的日均订单量同比增长2.5倍以上。会上，百度副总裁尚国斌透露，百度地图打车率先与花小猪建立深度战略合作伙伴关系，订单量实现了300%的涨幅。

商家合作伙伴也通过接入花小猪开放平台获得发展，整体订单涨幅超115%，成交率上涨6%-11%不等。

2023年，花小猪开放平台将通过制定透明、稳定的平台规则，打造一个长期创造价值且可持续发展的商家合作伙伴体系，并在多个乘客流量入口提供安全、便宜、有确定性的出行服务。

安全管理方面，花小猪开放平台复用滴滴多年建设的安全能力，将多种风险识别能力、安全管理能力赋能给商家合作伙伴，确保其安全发展，安全水平得以提升。

除此之外，花小猪也会为开放平台内有需要的合作伙伴提供多元化的普惠金融服务，满足中小企业合作伙伴资金周转、便捷支付等金融需求。同时，通过司机帮扶、司机子女教育（橙果计划）等公益项目，帮助合作伙伴更好地服务网约车司机。

(责编：曹淼、李源)

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