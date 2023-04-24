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“带着我的梦想上天宫！”中国空间站期待你的来信

2023年04月24日15:42 | 来源：人民日报客户端
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关于航天，你有什么梦想？

你可知道

在距地面约400公里的太空

中国空间站“天宫”

在等待“倾听”你的梦想

又是一年中国航天日

“带着我的梦想上天宫”活动再次发出邀请

请你给中国航天员写一封信

它将寄往“天宫”！

你可以谈心愿、聊梦想、提问题

用一封信、一首诗、一幅画、一张照片

分享自己关于航天的所思所想

正在驻守中国空间站的

神舟十五号航天员乘组

期待着你的来信！

下一个接到回信的，可能就是你！

你给航天员的信件，可通过以下方式发送：

1. 发送电子邮件到活动信箱：tiangong@pdnews.cn、cmse@cmse.gov.cn；

2. 寄送纸质信件至载人航天新闻宣传中心邮箱（地址：北京市海淀区知春路82号院；邮编：100086）；

3. 在人民日报新媒体、载人航天新闻宣传中心和各网络平台“带着我的梦想上天宫”活动专区留言；

4. 点击这里，进入征集页面，直接给航天员写信。

中国空间站

中国航天员

等你来信

(责编：袁勃、胡永秋)
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