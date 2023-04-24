“带着我的梦想上天宫！”中国空间站期待你的来信
2023年04月24日15:42 | 来源：人民日报客户端
小字号
关于航天，你有什么梦想？
你可知道
在距地面约400公里的太空
中国空间站“天宫”
在等待“倾听”你的梦想
又是一年中国航天日
“带着我的梦想上天宫”活动再次发出邀请
请你给中国航天员写一封信
它将寄往“天宫”！
你可以谈心愿、聊梦想、提问题
用一封信、一首诗、一幅画、一张照片
分享自己关于航天的所思所想
正在驻守中国空间站的
神舟十五号航天员乘组
期待着你的来信！
下一个接到回信的，可能就是你！
你给航天员的信件，可通过以下方式发送：
1. 发送电子邮件到活动信箱：tiangong@pdnews.cn、cmse@cmse.gov.cn；
2. 寄送纸质信件至载人航天新闻宣传中心邮箱（地址：北京市海淀区知春路82号院；邮编：100086）；
3. 在人民日报新媒体、载人航天新闻宣传中心和各网络平台“带着我的梦想上天宫”活动专区留言；
4. 点击这里，进入征集页面，直接给航天员写信。
中国空间站
中国航天员
等你来信
(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家知识产权局：严打傍名牌、搭便车等商标恶意注册行为
- 人民网北京4月24日电 （记者任妍）4月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2022年中国知识产权发展状况，会上国家知识产权局副局长胡文辉表示，严厉打击商标恶意注册行为，特别是傍名牌、搭便车等现象。 胡文辉指出，商标品牌是企业、区域乃至国家竞争力的综合体现，是参与全球竞争的重要资源。…
- 评论
- 关注