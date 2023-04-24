人民网北京4月24日电 （记者乔雪峰）科技创新是加快建设交通强国的重要驱动力。近年来，党中央、国务院先后印发《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，为加快建设交通强国明确了顶层设计。党的二十大报告再次强调加快建设交通强国，并对实施“科教兴国战略”作出重要部署。

“改革开放以来，我国交通运输行业发生了翻天覆地的变化，取得了巨大的发展成就，特别是党的十八大以来，交通运输进入新的发展阶段，进入快车道。”交通运输部原副部长、中国快递协会会长高宏峰在第四届中国交通科技发展峰会上表示，交通运输行业是国民经济基础性、先导性、战略性、服务性行业，是国民经济重要组成部分，建设交通强国是推进中国式现代化的应有之义，“建设交通强国给交通人提出新的更高的要求，我们不能因循守旧，必须坚持改革开放，用科技来推动交通运输行业更好更快发展。”

高宏峰指出，当今世界科技正在经历新一轮的科技革命和行业变革，人工智能、大数据、云计算等等一些新技术的涌现，支持经济社会的不断发展进步。因此在今后的发展过程当中，我国在继续交通基础设施建设的同时要加大科技创新的力度，建设智慧交通。通过智慧交通建设解决面临的实际困难和问题，充分运用好庞大的基础设施提高运输效率，满足人民群众日益增长的多样化的对交通运输的需求。此外，还要充分利用已有的科技成果，整合各方资源，合力推进智慧交通建设。

中国交通运输协会副会长兼秘书长李刚表示，交通运输作为国民经济的基础性、先导性、战略性产业和重要的服务性行业，有着自身的特点与规律。从大的经济周期看，随着交通基础设施投资建设阶段高峰显现后，如何实现交通运输可持续发展，如何着力提升设施、设备全生命周期有效管理，提升综合交通体系运行效率正成为新的挑战。

李刚表示，随着人工智能等一系列数字技术的快速发展，如何推动交通数字化转型，实现交通智慧化水平提升，正成为当前的热点、难点。未来智慧基础设施建设与数字化改造升级将同步推进，数据资源共享与产业升级的深度融合将成为关键突破点。

此外，李刚还表示，伴随“双碳”目标明确，交通运输行业作为能源消耗大户，节能减排和绿色发展责任更为艰巨。加快推动交通运输清洁低碳转型，在不断优化调整交通运输结构的同时，还要更多关注交通运输低碳转型和绿色交通基础设施建设，从科技创新角度深挖能源、资源的利用效率。

国家发改委综合交通运输研究所副所长李连成表示，我国正在由交通大国迈向交通强国，在中国式现代化建设的新征程当中，交通运输部门也正在大力推进交通运输的现代化，其中，智能化是交通运输高质量发展的重要方向。

谈到我国智能交通发展的基本情况时，李连成表示，中国的智能交通企业在道路智能交通方面取得了长足的成效，自动驾驶、车路协同逐步走进了大众的生产生活，从先进的概念已经落地成为了规模化产业。智慧公路体系构架日益清晰，处于由试点示范向全面布局的战略关口。智慧民航建设全面落地，数字感知、数据决策、精益管理、精心服务水平不断提升。有关部委和地方政府积极推动智能交通发展，试点示范和重点研发工作不断加强。

李连成指出，智能交通是建设交通强国和推进交通运输现代化的战略基石，是实现交通运输质量变革、效率变革、动力变革的重要抓手，也是抢占新一轮科技革命和产业变革先机的重要领域。“大力发展智能交通有利于推动综合交通运输体系数字化、网联化、智能化发展，有助于引领交通运输转型优化迈向新阶段。”

李连成表示，未来智能交通发展需要站在经济社会发展全局高度，推动由各部门分头式突进向全领域协同推进转变，破除体制机制的制约，创新建设运营组织模式，强化技术研发和科技攻关，更好推进科技高质量发展，为建设社会主义现代化国家提供坚实的保障。

(责编：王仁宏、吕骞)

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