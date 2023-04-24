一季度茶油完成近半年任务 油茶产业实现“开门红”
2023年04月24日16:10 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，今年是《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》的第一年，各产区一季度已完成油茶新增种植233.1万亩、低产林改造231.14万亩，年度计划任务完成近半；完成补植补造66.87万亩，占年度计划任务的90.15%。
当前正是油茶种植、改造生产的黄金时段。据悉，国家林草局科学推进油茶扩面提质增效工作；各地各级政府积极响应落实，强化责任担当，从政策、资金和保障上支持油茶产业发展；各级林草部门主动作为，做好组织和指导服务；产区各地克服春旱等不利影响，积极备苗整地，落实方案任务。
其中，江西、湖北、河南、安徽四省总体进度超过年度计划60%，湖北、贵州、河南已超方案年度计划完成低产林改造任务。（实习生宋嘉琦对此文亦有贡献）
(责编：王仁宏、吕骞)
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