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“山水工程”完成生态保护修复面积超500万公顷

2023年04月24日16:12 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （欧阳易佳）据自然资源部消息，2016年以来，财政部、自然资源部、生态环境部在青藏高原、黄河流域、长江流域等事关国家生态安全的重点地区支持了5批44个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（以下简称“山水工程”），涉及27个省份。作为实施山水林田湖草沙一体化保护和系统治理的标志性工程之一，“山水工程”已保护修复超过500万公顷面积国土，对提升区域生态系统质量和稳定性发挥了重要作用。

自然资源部生态修复司副司长王磊表示，近年来，自然资源部以“山水林田湖草是生命共同体”理念为指导，通过强化规划引领和科学布局，发挥中央专项奖补资金引导作用，带动社会资本投入，制定出台系列标准，为一体化保护修复提供技术指引等措施，探索出“山水工程”的具体实施路径。

王磊表示介绍，“山水工程”的实施发挥了明显的示范效应，并探索出一体化保护和修复的经验。一是构建了跨部门、多主体、多学科的协同机制。各地在推动“山水工程”实施中，都逐级成立了由所在省、市、县政府及自然资源、财政、生态环境等相关部门共同组成的领导机构，形成了跨部门的工作机制，协同推进工作。相关管理人员、规划设计人员、相关领域专家、本地居民、社会组织等多方面主体也都积极参与其中。

二是以区域或流域为单元统筹部署，初步探索出多要素系统治理的新模式。由于“山水工程”是在较大空间尺度内实施的规模较大的生态保护修复活动，区分区域（或流域）、生态系统、场地三个尺度，以及规划、设计、实施、管理维护四个阶段，在不同尺度上确定不同的目标任务、解决不同问题，较好体现了生态修复措施的整体性、系统性、关联性和协同性。

三是创新多元化投融资机制，动员社会力量共同参与。“山水工程”实施中，通过土地政策激励、金融工具挖潜、融合产业发展等，创新投融资模式，探索多元化投入机制。

四是为本地居民创造替代生计，推动生态产品价值实现。 各地在生态修复的基础上，探索发展生态农业、生态牧业、生态旅游、生态文化等相关产业，在帮助解决当地居民就业问题的同时，推进生态产业化、产业生态化发展，这反过来又进一步促进了生态保护修复效果的管护和维持。

五是既传承了传统生态智慧，又借鉴了国际先进理念。“山水工程”实施中，鼓励融合本地知识和生态传统智慧开展生态保护修复。

(责编：王仁宏、吕骞)
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