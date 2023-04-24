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多地出台政策加快农村公路建设 铺就乡村振兴便民路、安畅路、共富路

人民网记者 乔雪峰
2023年04月24日16:01 | 来源：人民网
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交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业，对于构建新发展格局、推动高质量发展具有重要服务保障作用。

近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》（以下简称《五年行动计划》），明确了未来五年加快建设交通强国的思路目标和行动任务。

交通运输部相关负责人表示，《五年行动计划》在十大行动之三“交通运输服务乡村振兴和区域协调发展行动”中提出，要巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优化乡村交通基础设施和运输服务布局，推进区域交通运输协调发展。

农村公路是实施乡村振兴战略的重要抓手。近年来，我国“四好农村路”建设取得了实实在在的成效，为农村特别是贫困地区带去了人气、财气，也为党在基层凝聚了民心。近日，我国多地出台政策加快农村公路建设，进一步推动“四好农村路”高质量发展，助力乡村振兴。

农村公路为端稳“中国饭碗”提供坚实的交通运输保障

哈尔滨市呼兰区莲花至石人资源路旅游路产业路路基开工；佳木斯市桦川县佳木斯至丰乐乡镇通三级公路工程开始桥涵施工……黑龙江是农业大省，眼下正值春耕春播关键时节，通到田间地头的12.4万公里农村公路，保障农资及时送达，为筑牢“中国粮仓”、端稳“中国饭碗”提供坚实的交通运输保障。

近日，《黑龙江省加快推进农村公路建设三年行动方案（2023—2025年）》（简称《方案》）已出台，全省将力争用3年左右时间建设农村公路1.8万公里以上，进一步推动“四好农村路”高质量发展。

黑龙江省交通运输厅副厅长周贵才介绍，交通运输行业结合全省农村公路建设实际，深入5个市地和22个县市开展调研，充分听取各方面意见，以省政府办公厅文件形式印发《方案》，旨在实现省、市、县、乡、村五级联动，补短板、强弱项，加快推进农村公路建设、管理、养护、运营统筹协调发展，全面改善农村公路通行条件，有效服务乡村全面振兴。

据介绍，2016至2022年，绥化市紧紧依靠乡村振兴相关政策，围绕“寒地黑土之都、绿色产业之城、田园养生之地”建设，改扩建农村公路1万多公里，实施安全生命防护工程7839公里，改造危旧桥梁818座，不断提升农村公路通行能力。

农村公路带动优秀人才返乡创业助力乡村振兴

山东将聚焦黄河、大运河、齐长城、黄渤海、沂蒙革命老区五大旅游资源富集区，谋划构建“外部交通快捷、内部交通顺畅、慢行交通丰富”的“快进慢游”旅游交通体系。到2025年，高速公路出口至4A级及以上景区30分钟内通达，到A级及以上景区1小时内通达。

山东省交通运输厅副厅长高立平在会上介绍，将依托高速铁路、高速公路、机场等骨干交通网，构建快速便捷、高效直达的“快进”旅游交通系统。到2025年，全省高速铁路、高速公路总规模将达1.4万公里，基本实现“市市通高铁，县县双高速”，民用运输机场达到12个。

路通产业兴，随着交通路网的快速发展，带动了优秀人才返乡创业，助力家乡发展。“这200多亩小麦都是我的，我还种了150亩的大蒜，在大埝镇，我还承包了750亩地，现在我已经成了地地道道的‘新农人’。”在山东省菏泽市富春镇姜庄村的田间地头，姜国放侃侃而谈，看着长势良好的麦苗，更是喜在眉梢，“今年又是个丰收年”。2013年，姜国放大学毕业后，一直留在河北唐山工作，看着家乡的不断变化，2016年毅然决定返乡创业。

近几年，很多年轻人返乡创办了实体经济，不仅带来了城市先进的经营管理理念和知识，给家乡创造了源源不断的财富，还为留守在家的群众提供就业岗位，越来越多的群众不用背井离乡就实现了家门口就业。

农村公路铺就乡村振兴的便民路、安畅路、共富路

一条公路就是一条经济带，致富一方百姓。一座黄河桥，犹如一道亮丽风景线，让天堑变通途。

浙江省绍兴市新昌县小将镇乌泥岗山，“四好农村路”里官线蜿蜒盘旋，成千上万株樱花争相怒放，山脚下是白墙黛瓦的古村落，宛若一幅秀美诗意画卷。

每年的3月至4月，新昌县小将镇乌泥岗山50多亩牡丹、5000多亩樱花盛开，便利的交通引得游客络绎不绝，“樱花节”也为当地带来近百万元的旅游和产业收益。当地力促交旅深度融合发展，发掘旅游资源，进一步助推沿线花卉、茶叶、竹笋、香榧等产业经济发展，铺就了乡村振兴的便民路、安畅路、共富路，“鲜花经济”成为新昌全域旅游的新亮点。

在中卫市下河沿黄河公路大桥和不远处的338国道中卫至孟家湾段沙坡头黄河大桥的施工现场，建设者们铆足干劲。“下河沿黄河公路大桥预计今年10月底建成通车。”下河沿黄河公路大桥主管工程师张利维表示，大桥作为宁夏现阶段单跨跨径最大、有桩基础最深、承台体积最大、主塔最高的斜拉黄河大桥，也是自治区交通强国建设试点项目。

“今年，我们将全力冲刺国省干线公路14.7亿元固定资产投资目标，实现国省干线公路建设与乡村振兴有效衔接，推进公路建管养高质量发展。”宁夏回族自治区交通运输厅公路管理中心建设一处处长严晓平表示。

此外，“十三五”以来，交通运输部联合有关部门持续开展“四好农村路”全国示范县创建工作，已命名353个“四好农村路”全国示范县。通过开展示范创建，充分调动了各地积极性，有力推动了“四好农村路”高质量发展，为打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略提供了有力的服务保障。

(责编：王仁宏、吕骞)
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