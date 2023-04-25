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织牢夏粮病虫害“防控网” 农业农村部部署“虫口夺粮”保丰收

2023年04月25日08:46 | 来源：人民网
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人民网北京4月25日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，为确保“虫口夺粮”保丰收和小麦“一喷三防”政策措施落实落地，农业农村部近期派出工作组深入小麦主产区指导病虫害防控工作，为夏粮丰收保驾护航。

随着黄淮海等冬小麦主产区陆续进入穗期生长阶段，近期既是产量形成的重要时节，也是重大病虫害防控关键窗口。这几天，河南开封尉氏县张市镇种粮大户陆爱东心里踏实了不少，“连场雨过后，农技人员提前发放通知、送宣传页，指导大家配药方法，为小麦赤霉病的防治提供了不少科学依据。”

“我承包的200多亩地，2个小时就能防治一遍。及时的专家指导和高效的植保无人机作业，让大家种地越来越省心，今年又是个丰收年。”陆爱东对科技种田有着切身体会。

“4月21日-23日，开封市普降中到大雨，与小麦扬花期高度吻合，对小麦赤霉病菌侵染和病害流行极为有利。”尉氏县农业农村局相关负责人介绍，通过坚持“预防为主、主动出击、见花打药”的防治策略，及时向农民发布短期预报和防治警报，做好降雨间隙施药，充分发挥植保专业化服务组织的靠前作用，协助种粮户开展专业化统防统治和群防群治，“多措并举目的就是要织牢织密病虫害‘防控网’，为夏粮的丰收夯实基础。”

在全国层面，农业农村部近期再增派5个工作组，对河南、河北、山西、江苏、安徽、山东、湖北、陕西、甘肃、新疆等10个小麦生产重点省份开展督促指导。

“工作组将重点调研小麦赤霉病、条锈病等重大病虫害发生和防控情况，督促检查防控和喷防作业进度、效果，指导各地抓好‘一喷三防’补助政策和技术措施落实，确保喷防作业全覆盖。”农业农村部相关负责人介绍，各地植保部门已组派精干力量，深入生产一线，加强措施督促指导，小麦主产区各级农业农村部门正紧张有序组织开展病虫害防控和“一喷三防”工作。

“当前，小麦赤霉病‘见花打药’预防面积已超过1亿亩次，小麦条锈病总体呈点状零星发生，未出现大面积流行。”该负责人说。

(责编：王震、吕骞)
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