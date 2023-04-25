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中国水利工程协会：推进信用体系建设 促进行业健康发展

2023年04月25日09:05 | 来源：人民网
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人民网北京4月25日电 （欧阳易佳）线上赋分、线下研判、双盲双评、交叉核对……2022年，中国水利工程协会（以下简称“工程协会”）组织专家团队完成了1529家单位的6.8万余项信用相关指标的审核。经专家会审查、会长办公会审议，工程协会对公示无异议的1157家市场主体信用等级进行了公告，完成了2022年度水利建设市场主体信用评价工作相关工作。

水利行业是经济社会的基础性、战略性、公益性行业，为保障水利工程的质量与安全，建立健全水利建设市场信用体系非常重要。工程协会副会长兼秘书长周金辉表示，2022年，工程协会扎实开展行业信用体系建设各项工作。

周金辉介绍，为全力做好信用评价工作，协会多次召开信用评价工作专题会议研究制定工作方案、组建由150余名专家组成的赋分团队，完成6类市场主体1529家参评单位的6.8万余项指标的审核。与此同时，进一步完善全国水利建设市场信用信息平台建设。此外，推动行业信用承诺签署，为推进行业诚信建设，规范水利建设市场主体行为发挥了作用。

周金辉认为，推动新阶段水利高质量发展，比以往任何时候都更加需要水利科技创新。锚定全面提升国家水安全保障能力目标，牢牢掌握水利科技创新主动权，将赋能推动新阶段水利高质量发展的先进引领力和强劲驱动力。

据悉，过去一年，工程协会聚焦加强科技创新引领，着力提升行业质量安全管理水平，开展了大量实践。例如，在水利工程标准化管理方面，受水利部委托，协助部运管司搭建水利工程标准化管理工作专班40个、151人，组建水利部标准化评价专家库，入库专家272人；组织编写《水利工程标准化管理评价工作手册》《水利工程标准化管理水利部评价标准赋分说明》《水利工程标准化工作手册示范文本编制要点》等文件。

(责编：王震、吕骞)
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