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椿萱茂：持续激发创新能力 打造专业养老服务

2023年04月25日13:40 | 来源：中国网财经
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原标题：深耕专业服务十一载，椿萱茂终成养老“排头兵”

“如何安度晚年”这个问题，步入或即将步入老年生活的长者，抑或是正值壮年的年轻人，都不止一次思考过。

经济与社会繁荣发展多年、老年群体数量不断增多的背景下，养老服务需求也更加突出。但目前中国的养老仍处于初期探索的阶段，如何满足老年群体多样化、高层次的需求，为长者打造健康快乐的老年生活？

老龄化程度不断加深 养老服务体系亟待升级

截至2021年底，我国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%；65岁及以上老年人口达2亿以上，占总人口的14.2%。据测算，预计到2035年左右，我国60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超30%，进入重度老龄化阶段。

“我们正处于快速老龄化的进程中，有预测说，未来10-15年中国老龄化进程加快了10年，原因是1960-1975年是人口出生的高峰期。我们还要清醒地意识到，老年人的支付能力远远不足，未来老龄化的挑战非常严峻。”上海市养老服务行业协会会长徐启华在4月20日椿萱茂举办的“对话健康养老 2023发展交流会”说道。

一边是严峻的老龄化现状，另一边，我国居民对养老的认知多停留在“在家养老”的阶段。

据远洋养老副总经理陈思介绍，“现阶段中国养老呈现“9073”模式——约90%老年人居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老。”

远洋集团打造的养老服务品牌椿萱茂对老年人健康的调查显示，中国老年人健康存在多个问题，一是健康无法保持，包括与社会脱节、缺乏运动、营养不均等导致的慢性病缠身；二是慢性病没有管理，包括遵医行为差、生活习惯不良等引发的慢性病加重，引起并发症；三是风险难以控制，多种因素使得老年人心脑血管意外、跌倒、猝死等风险增加。三大问题可能导致健康预期寿命短、衰老进程较快等后果。

其中，老年最常见的病痛之一AD(阿尔茨海默病)，对无数家庭造成困扰。

据国际阿尔茨海默病协会(ADI)发布的《2018世界阿尔茨海默病年度报告》，全球平均每3秒钟新增一位痴呆症患者，预计2030年全球有8200万人罹患痴呆症，预计2050年患者总数达1.52亿人。

而根据学者研究，中国65岁以上老年人群AD患病率为3.21%。

遗憾的是，医学界对AD可以说是“束手无策”，抗AD药物研发失败率99.6%，进入21世纪以来仅1例成功。

非药物干预成为另一个可选项，但失智患者照护是养老产业内公认的最难的部分，在照护失智患者时，一方面家庭成员缺乏相关专业能力，在面对亲人的“失常”时也承受着极大的心理和身体的压力，长期的脱产照护还为家庭带来经济压力。

“中国失智照护领域现状严峻，存在绝大多数失智长辈未入住养老机构、照护者不专业、专业机构及照护者稀缺等问题。”椿萱茂认为。

养老服务供给端亟需升级，需要一批能够提供专业服务的参与者。

深耕十一载 打造全产品系专业养老服务

2009年，远洋集团总裁李明在出国考察养老项目时，对国外养老机构印象深刻，他目睹了长辈充实、丰富多彩的生活和发自内心的快乐，且长者在养老机构拥有一群志同道合的伙伴，这与国内长辈退休后便失去生活重心、深受病痛折磨的空虚、无助生活完全不同。

“2009年，远洋集团便萌生了进入养老行业的想法。”远洋集团副总裁李泽生透露。远洋集团积极响应政策、践行企业社会责任，正式投入养老事业，并创立“椿萱茂”高端养老服务品牌。

椿萱茂并未“单打独斗”，而是选择引入国外先进经验。

“2012 年成立之初，椿萱茂就与美国排名前列的养老服务运营服务商Meridian Senior Living建立了长期、深度的合作，全面地引入了国际先进的养老理念和服务技术。”陈思说道。

经过三年实践与复盘，椿萱茂意识到国内失智照护领域的需求量非常大，且缺乏专业化有温度的服务供给，便创立了失智照护子品牌Memory Journey“忆路同行”，进入了公认的养老产业最难的领域。

目前，失智照护已成为椿萱茂在养老产业内的一大特色，也是其区别于其他养老机构的竞争优势之一。

成立11年来，椿萱茂早已“枝繁叶茂”，从2013年北京亦庄的第一家椿萱茂老年公寓，到2014年第一家失智照护旗舰店椿萱茂(北京双桥)老年公寓运营，再到2017年上海第一家椿萱茂·虹湾长者社区，2019年苏州的椿萱茂·华相护理院……椿萱茂完成了在养老产业中全年龄段、全产品系的布局。

目前，椿萱茂在全国8个城市落地了近30个连锁机构，拥有超1.1万张床位；7个CLRC长者社区，19个CB老年公寓，2个CBN护理院；拥有专业养老服务人员超1800个，累计服务长辈超1万人。

业务上，椿萱茂形成了“3C”的业务布局，满足长辈不同的养老服务需求。其中，“3C”包括面向活力长者为主的CLRC长者社区，面向独立、协助、护理长辈的CB老年公寓，面向需要长期护理服务或长期卧床的失能、半失能长辈的CBN护理院，满足有不同养老需求的长辈。

创新引领行业 树立“椿萱茂标准”

作为深耕养老产业11年的老兵，椿萱茂始终围绕“专业有温度、服务高品质、体系国际化”的理念，结合本土实践经验来精心打磨产品，为长者提供更优质的服务，为养老行业树立了专业标准。

与所有服务行业一样，服务的核心是“人”，人员配比不够、从业者缺乏相关资质是养老行业中的普遍问题。

徐启华也指出，“养老行业在快速发展中，不缺资本，缺的是人才，包括管理人员、专业人员、优秀的护理人员等各种各样的人，要特别重视养老人才的培养。各行各业尤其是养老行业的机构和企业，要抓好人才队伍的培养，源源不断地为这个行业输送高质量人才。”

椿萱茂从团队入手，保障服务团队的专业度与活力。年龄结构上，服务者平均年龄36.9岁，35岁以下员工占比50%，团队年轻具有活力；养老护理员、护士证、失智照护等资格证书持证比例高，让充足的年轻专业的服务者为长者带来有温度的服务。

与此同时，椿萱茂组建了由国内外养老行业专家组支持服务团队，指导各项养老业务的开展；管理团队由各个业务板块精英组成，管理体系化，架构扁平化，为一线团队提供更加专业、更加高效的赋能。

作为高品质养老服务品牌，椿萱茂致力于为长者提供高品质的服务，打造高规格舒适生活环境，根据五星级酒店服务标准为长者提供家人般的亲情照顾。

入住前，椿萱茂对长者进行服务级别评定及入住专区评定，为长者确定最合适的服务项及入住区域；入住后，在入住7天、1个月、每6个月及长者状态有所改变时都会进行全面综合评估，确定细化到生活方式、膳食、照料照护等内容的服务方案。

积极引入学习国外先进经验，也为国内养老产业树立了更规范的标准。

品牌创建以来，椿萱茂陆续引进美国失智照护体系“Moments in Time”及美国先进失智照护理念“认可疗法”等，并结合中国长辈特点和健康养老需求进行本土化落地。

不局限于“养老”本身，椿萱茂一直秉持的是“健康养老”理念，WHO 1997年发布的《世界健康报告》也提到，“单纯寿命的增加而不是生命质量的提高，是没有价值的，健康寿命比寿命更重要。”

因此，椿萱茂除了为长辈提供基础养老服务，还希望长辈在椿萱茂能够延长自己的“健康状态”，实现全维度的健康养老。

与中国养老产业同行十一年，未来椿萱茂将紧跟时代步伐，不断创新发展，李泽生表示，“未来，远洋集团将持续激发创新能力，将健康·建筑理念在养老领域不断发扬；砥砺奋进、开拓创新，引领中国养老行业高质量发展，为实现中国长辈健康长寿的美好生活做出更大的贡献与担当。”

(责编：曹淼、李源)
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