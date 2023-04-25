人民网北京4月25日电 （记者任妍）4月25日，国家知识产权局举行2023年国家知识产权局开放日活动，这是自2006年以来，连续举办的第18个开放日活动。

国家知识产权局局长申长雨致辞 人民网记者任妍 摄

国家知识产权局局长申长雨介绍称，我国知识产权制度的建立和发展得益于国家的对外开放。今年是改革开放45周年，同时也是我国与世界知识产权组织合作50周年，知识产权事业为国家改革开放提供了有力支撑。未来，国家知识产权局还将继续以开放的姿态和胸怀推进知识产权事业发展，继续秉持改革开放的时代精神，坚持吃改革饭、走开放路、打创新牌，加快推动知识产权强国建设；还将深度参与世界知识产权组织框架下的知识产权全球治理和国际规则制定，积极表达中国主张、提出中国方案、贡献中国智慧，促进创新要素合理流动，让创新创造更好造福各国人民，促进构建人类命运共同体。

开放日公布了2022年度知识产权行政保护典型案例；2022年度专利复审无效十大案件；2022年度商标异议和评审典型案例。

“近年来，专利价值日益凸显，创新主体专利运用水平显著提升。专利复审无效前接授权审批，后接维权保护，是链接权利授予与保护的重要环节，为构建我国知识产权大保护格局提供了重要支撑，备受社会关注。”国家知识产权局专利局复审和无效审理部副部长刘铭介绍，2022年全年，复审无效部审结专利复审案件6.27万件，审理完成专利无效宣告案件7879件，完成专利复审和无效行政诉讼案件2710件。其中，专利复审案件结案周期平均为17.2个月，专利无效宣告案件结案周期平均为5.7个月，审查周期持续低位运行，审查质量稳步提升。

国家知识产权局商标局局长崔守东介绍，2022年全年，商标局依法审查完成商标注册申请705.6万件，累计打击恶意商标注册37.2万件。依法审查完成商标异议案件17.6万件，审理完成商标评审案件41.2万件，在异议和评审两个环节，共依法打击商标恶意注册6102件。充分发挥了商标授权确权环节在强化知识产权源头保护、持续优化营商环境方面的重要作用，有效保护了相关在先权利、消费者利益和公共利益。

(责编：王震、吕骞)

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