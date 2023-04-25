人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通银行发布《5G金融云专网技术及应用》白皮书

2023年04月25日15:19 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：交通银行发布《5G金融云专网技术及应用》白皮书

　　4月25日，交通银行与中国电信、华为在2023中国国际金融展上联合发布《5G金融云专网技术及应用》白皮书，全面总结了交通银行5G金融云专网在技术架构和应用创新方面的最新成果。交通银行金融科技部总经理周彦倜、中国电信金融行业事业部总裁王志宏、华为数据通信产品线总裁胡克文出席发布仪式。

　　当前，以5G技术为代表的新基建正成为发展数字经济的关键抓手。人民银行《金融科技发展规划（2022—2025年）》明确提出应用5G等关键技术建设安全泛在的金融网络。在此背景下，交通银行、中国电信、华为联合在技术架构和场景应用两个方面进行了探索创新，提出5G金融云专网。5G金融云专网运用切片、后路由、SD-WAN等技术，按需为每个用户构建一张可靠、安全、灵活、便捷的金融云专网，在带宽、时延等方面提供更优服务体验。

　　2022年8月，“交通银行5G金融云专网”项目入选世界5G大会“十大应用案例”，在工信部主办的第五届“绽放杯”5G智慧金融专题赛全国总决赛上荣获一等奖，并获得人民银行金发奖三等奖。此次《5G金融云专网技术及应用》白皮书的发布，为金融业5G专网建设贡献了交行方案，将有力推进5G在金融行业落地和发展。

　　交通银行数据中心副总经理张柱宏在本届金融展上围绕“探索5G金融云专网，打造交通银行数字化新蓝图”发表主题演讲并表示，下一步，交通银行将通过5G与物联网、区块链、人工智能、大数据等技术融合创新，加快数字化转型，不断丰富金融服务场景，更好践行金融工作的政治性、人民性。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家知识产权局：2022年全年累计打击恶意商标注册37.2万件
　　人民网北京4月25日电 （记者任妍）4月25日，国家知识产权局举行2023年国家知识产权局开放日活动，这是自2006年以来，连续举办的第18个开放日活动。 国家知识产权局局长申长雨致辞 人民网记者任妍 摄 国家知识产权局局长申长雨介绍称，我国知识产权制度的建立和发展得益于国家的对外开放。…
点“绿”成金 保险资金赋能寻绿色发展之路
　　保险资金助力新能源建设发展。 受访者供图 在经济社会的绿色转型发展之路上，保险资金这一金融活水正在汩汩流动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部