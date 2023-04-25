原标题：交通银行发布《5G金融云专网技术及应用》白皮书

4月25日，交通银行与中国电信、华为在2023中国国际金融展上联合发布《5G金融云专网技术及应用》白皮书，全面总结了交通银行5G金融云专网在技术架构和应用创新方面的最新成果。交通银行金融科技部总经理周彦倜、中国电信金融行业事业部总裁王志宏、华为数据通信产品线总裁胡克文出席发布仪式。

当前，以5G技术为代表的新基建正成为发展数字经济的关键抓手。人民银行《金融科技发展规划（2022—2025年）》明确提出应用5G等关键技术建设安全泛在的金融网络。在此背景下，交通银行、中国电信、华为联合在技术架构和场景应用两个方面进行了探索创新，提出5G金融云专网。5G金融云专网运用切片、后路由、SD-WAN等技术，按需为每个用户构建一张可靠、安全、灵活、便捷的金融云专网，在带宽、时延等方面提供更优服务体验。

2022年8月，“交通银行5G金融云专网”项目入选世界5G大会“十大应用案例”，在工信部主办的第五届“绽放杯”5G智慧金融专题赛全国总决赛上荣获一等奖，并获得人民银行金发奖三等奖。此次《5G金融云专网技术及应用》白皮书的发布，为金融业5G专网建设贡献了交行方案，将有力推进5G在金融行业落地和发展。

交通银行数据中心副总经理张柱宏在本届金融展上围绕“探索5G金融云专网，打造交通银行数字化新蓝图”发表主题演讲并表示，下一步，交通银行将通过5G与物联网、区块链、人工智能、大数据等技术融合创新，加快数字化转型，不断丰富金融服务场景，更好践行金融工作的政治性、人民性。

(责编：董童、李源)

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