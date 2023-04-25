人民网北京4月25日电 （记者王连香）今日，工业和信息化部装备工业发展中心举办《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理实施情况年度报告（2023）》发布会。

工业和信息化部装备工业一司汽车发展处处长马春生表示，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（以下简称《积分办法》）实施以来，以市场化管理机制推动节能与新能源汽车协调发展，取得积极成效。新能源汽车产量快速提升，带动行业平均燃料消耗量显著改善，节能与新能源技术水平不断提升，产业呈现良好发展势头。

马春生介绍，下一步，工业和信息化部装备工业发展中心将会同相关部门，深入贯彻落实新能源汽车产业发展规划，持续优化积分管理办法，探索研究积分管理与全国碳交易市场衔接，加快完善商用车积分管理办法，强化政策标准协同，为产业发展营造良好环境。

工业和信息化部装备工业发展中心副主任刘法旺表示，《积分办法》执行过程中，行业企业群策群力、密切配合，有力保障了实施效果。从运行情况看，积分市场活力不断提升，累计交易金额超过两百亿元，有力地促进了行业技术进步和新能源汽车推广。

刘法旺介绍，工业和信息化部装备工业发展中心将继续做好积分管理支撑工作，积极研提政策措施建议，协调做好积分池系统建设运维等工作，锚定“双碳”目标，积极做好积分与碳衔接的研究支撑，为汽车产业低碳化发展贡献更大力量。

(责编：王连香、吕骞)

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