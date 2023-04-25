原标题：瓜子二手车大数据：新车降价潮下，二手车崩盘了吗？

从今年3月初新车降价潮以来，大家都在等二手车价格崩盘捡漏，真实交易数据又究竟如何呢？近日，第三方交易平台瓜子二手车，全网独家发布“2023降价潮下二手车价格趋势报告”进行揭秘。

趋势一：降价潮下，线上燃油二手车成交价4月环比微降800元，比近1年低点高近5千元

第三方平台瓜子二手车大数据显示，截至发稿前，2023年4月份线上二手车中燃油二手车成交均价为9.39万元，环比三月份均价下跌约800元；但与近1年的最低点（2023年1月成交均价8.90万元）相比，仍然高出近5000元。分析显示，从3月降价潮开始至今已经2个月时间，二手车降价空间基本已经释放，建议可随时出手购买。但鉴于二手车一车一况，车况好是购买二手车的第一考虑因素、其次才是车价优劣，建议消费者从瓜子等能够提供车况真实保障、交易保障及售后保障的平台进行全国比价，优选好车。

趋势二：次新车受降价潮影响最大，4月成交价环比跌9000元，创近1年新低

第三方平台瓜子二手车大数据显示，截至目前，分车龄看：受此轮降价潮影响最大的是车龄在1年以内的燃油准新车，4月份成交均价13.3万元，环比3月份大降9000多元。分析显示，此轮新车降价潮平均下降约1万元，经过2个月已经基本传导到次新车价格上，该品类二手车价格已经探底。对准备抄底的消费者而言，需要注意避免发生为捡漏而遭受额外损失的情况出现，建议从能够提供车况真实保障、交易保障及售后保障的平台购买。

趋势三：燃油SUV受降价潮影响最大，4月成交均价降近2000元，创15个月来新低

第三方平台瓜子二手车大数据显示，截至目前，分车型看：受此轮降价潮影响最大的是SUV类燃油二手车，其4月份成交均价约8.5万，环比3月下跌近2000元，创15个月以来价格新低。轿车类、MPV类燃油二手车受降价潮影响不大。虽然当前SUV燃油二手车处于历史低位，但仍建议消费者购买二手车优先关注保障。

趋势四：不惧降价潮，4月份新能源二手车成交均价涨3000元，与去年12月份持平

3月份降价潮主要影响在燃油车领域，新能源二手车走出了一番独立的行情。第三方平台瓜子二手车大数据显示：纯电动二手车4月份成交均价10.6万元，环比3月份10.3万元上涨3000元，价格已经与去年12月持平；另插电式混合动力二手车呈现同样的趋势。这说明此前1月份新能源新车降价潮后，新能源二手车经历了1-2月份的降价后已经企稳回升。现阶段想要购买车况靠谱新能源二手车的消费者，可以从能够提供车况真实保障、交易保障及售后保障的平台进行全国比价后入手。

趋势五：热销二手品牌4月二手车价格分化，宝马环跌9100多，奥迪环涨6300多元

第三方平台瓜子二手车大数据显示，截至目前，分品牌看：在4月交易量TOP10品牌中，宝马以成交均价大跌9100多元居首，环比下跌5.1%，降价绝对额与跌幅双双位列第一。另外值得一提的是，在降价潮冲击下，奥迪等品牌价格依然坚挺，4月成交价环比上涨，其中奥迪以成交价格上涨7200多元，上涨额居首。数据显示，虽然当前宝马车系降价较多，但市面上二手宝马车的故障率处于高位，更建议消费者从瓜子等能够提供车况真实保障、交易保障及售后保障的平台进行选购，并重点关注能够提供30天全面保修以及1年或2万公里质保的保障，规避因为后续维修可能带来高额成本的风险。

趋势六：车源量TOP10城市价格两重天，4月合肥环比跌近1.4万，上海环比涨超1.6万

第三方平台瓜子二手车大数据显示，截至目前，按车源所在城市看，前10大车源成交城市依次为苏州、合肥、南京、青岛、郑州、重庆、上海、淄博、广州以及深圳等城市。其中4月份环比降幅最大的是合肥市，成交价从7.77万降低了1.38万元，环比降幅超过15.1%，降价幅度大于武汉4月份的环比降价约8600多元。而4月份环比涨价幅度最大的则是上海市，4月成交价11.3万元，环比增1.64万元，环比涨幅为17%。分析显示，广州、合肥、郑州、武汉等城市不仅4月份车源降价空间已经基本释放，接近全年新低，建议拟购入上述城市车源的二手车可以及时入手。需要注意的是购买二手车不能只看价格，更要关注保障好不好。依然建议从能够提供车况真实保障、交易保障及售后保障的平台进行比价选购，既可以避免后续大幅反弹、也可以规避因为车况问题带来的额外损失。

(责编：董童、李源)

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