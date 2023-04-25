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新华社权威快报丨我国全面实现不动产统一登记

2023年04月25日16:26 | 来源：新华社
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　　自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布，我国全面实现不动产统一登记。

　　这意味着经过十年努力，从分散到统一，从城市房屋到农村宅基地，从不动产到自然资源，覆盖所有国土空间，涵盖所有不动产物权的不动产统一登记制度全面建立。

　　我国以民法典为统领，以《不动产登记暂行条例》为核心，以实施细则、操作规范、地方性法规等为配套支撑的不动产统一登记制度体系基本成型。

　　2013年3月，党中央、国务院决定建立不动产统一登记机构，提出将分散在多个部门的不动产登记职责整合，实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”改革任务。

　　记者：王立彬

　　编辑：刘媛媛

　　设计：苗夏阳

　　新华社国内部出品

(责编：袁勃、胡永秋)
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