原标题：中国移动董事长杨杰：云擎未来铸重器 算启新程绘宏图

4月25日，以“云擎未来·智信天下”为主题的2023移动云大会在苏州开幕。中国移动董事长杨杰在大会主论坛作题为《云擎未来铸重器 算启新程绘宏图》的主旨演讲，全面介绍近年来中国移动在建设云基础设施、提供算力服务等数智化转型方面的重要成果。他表示，未来中国移动将以移动云为关键载体，加快推进算力网络从泛在协同到融合统一再到一体内生，推动实现网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及，为网络强国、数字中国建设贡献更多移动技术、移动智慧、移动方案。

杨杰指出，作为新型信息基础设施的重要组成部分，以云为核心的算力基础设施正加快成为数字经济高质量发展的有效推动力、促进社会进步的数智生产力、全球大国博弈的重要竞争力。布局建设云基础设施、提供算力服务，是中国移动数智化转型的战略重点，2022年移动云收入突破500亿元、较三年前增长25倍，发展创新力、市场竞争力、生态聚合力、品牌影响力明显提升，综合实力跃升至国内云服务商第一阵营。近三年，中国移动不断完善数据中心“4+N+31+X”布局，累计投产云服务器71万台，覆盖“东数西算”全部核心枢纽，建成边缘节点超1000个，牵头参与制订云关键技术国家标准、行业标准超20项，申请专利超1300件，位居全球运营商前列，推出超200款自有产品，承建全国一半以上的省级政务云，面向细分行业打造超100个移动云解决方案、超6000个云项目，移动云盘、云游戏月活客户规模过亿，丰富拓展东数西存、东数西算、东数西训、东数西渲等算力创新应用。

“云服务本质上是算力服务。”杨杰指出，当前，算力基础设施向多要素融合、一体化内生演进升级，算力体系架构向多空间融通、多主体架构演进升级，算力应用服务向多环节融智、多形态服务演进升级。面向未来，中国移动将以移动云为关键载体，加快推进算力网络从泛在协同到融合统一再到一体内生，推动实现网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及。

第一，完善资源布局，打造一流的算网基础设施。推进新型信息基础设施迭代升级，以移动云为统一入口，提供方便快捷、即取即用的算力服务。升级算力资源布局，深化“4+N+31+X”数据中心建设，科学布局各类算力中心，推动社会算力并网纳管，建强分布式云技术架构，实现热点集约、跨区辐射、边缘覆盖。搭建高速泛在网络，深度运用传输400G OTN、SRv6等技术，提升网络调度能力、确定性能力，统筹云边端协同发展，加快构建地市1毫秒、省内5毫秒、全国20毫秒三级低时延算力服务圈。加快构建算网大脑，建设算网大脑统一云底座，开发算力服务“算龙头”，向上支撑全业务运营，向下拉通全领域资源，增强统一的算网感知、编排、调度、管理、运维等关键能力。

第二，攻坚关键技术，铸就一流的算网能力优势。把握云计算演进趋势，依托原创技术策源地、智算大科学装置，推动关键核心技术升级突破、自主可控。健全标准体系，深度参与国内国际标准组织，推动算力网络技术、产业体系化发展，在国际互联网组织IETF牵头成立算力路由工作组，进一步构建算力网络标准体系。建强底层技术，加快全栈资源池化，实现异芯、异构、异地、异云资源的统一调度。推动算力成为与水电一样的社会级服务。创新高性能计算框架，发布“移动云COCA”，推进DPU性能加速、SDN网络管控分离，自研高性能软硬一体边界网关，支撑打造无损网络。锻造数智能力，依托移动云构建产业级大数据基础设施，打造“梧桐”大数据分布式协同计算平台。建设新型智算中心，承载自主研发的“九天”人工智能平台，支撑多类模型训练、推理，丰富云上AI能力供给，打造更智慧的移动云。

第三，深耕信息服务，壮大一流的算网应用集群。创新构建以移动云为重点的新型信息服务体系，丰富拓展算力网络场景应用，支撑全社会“上云用数赋智”。赋能云化生产，面向工厂、矿山、港口等重点行业建强9one云平台，助推企业核心生产系统上云。整合车联网“网、云、图”能力优势，促进智能网联、车路协同、高精定位等融合发展。提质云端生活，规模推广移动云盘、云XR、云游戏、云电脑等特色产品，创新虚拟数智人、沉浸式娱乐等元宇宙应用，打造一批亿级、十亿级、百亿级收入规模的算网产品雁阵，助力实现“人人一朵云”。支撑云上治理，做强政务云平台，提供政务一体化算力服务，满足大规模业务承载、大数据开发利用、共性履职应用和容灾备份等需求，促进城市治理“一网统管”、政府运行“一网协同”、政务服务“一网通办”。

第四，汇聚产业合力，共建一流的算网产业生态。发挥现代产业链链长龙头牵引作用，坚定不移做大算力网络生态圈，共同拓展数千亿的市场空间，让更多合作伙伴共享发展红利。深化技术共研，打造云技术创新产业生态联合体，扩展“联创+”朋友圈，建立联合实验室，加强开发者社区运营，协同攻关算网一体、新型计算、存算一体、行业aPaaS等关键技术。深化产品共拓，做大合营云产品，联合超百家头部行业应用伙伴，打造内容丰富、精品集聚的百亿级SaaS商城。加强产投协同，布局量子计算等新型算力，补齐关键产品能力。深化服务共建，未来三年发展超1万家渠道合作伙伴、超2000家行业解决方案合作伙伴，共同制定行业白皮书，联合提供上云咨询、规划、交付、运维、迁移等全流程服务。

第五，面向安全绿色，夯实一流的算网发展保障。构建安全可信、绿色低碳的发展体系，护航算力网络健康可持续发展。强化原生安全保障，依托通信网络内生安全优势，构建多AZ高可用架构，建立“移动和盾”等全栈云安全产品，为客户提供基础设施防护、集中管理分析、全局态势感知等安全保障，推动算网安全从“单点可控”迈向“全程可信”。强化绿色低碳保障，研发推广绿色低碳技术，推进服务器高效冷却技术应用，打造绿色数据中心，不断降低能耗，畅通产业链供应链绿色循环，赋能经济社会绿色低碳发展。

杨杰表示，中国移动将勇当算力网络国家队、主力军、排头兵，扎实践行“为国建云”使命担当，与广大合作伙伴携手，努力建成技术领先、客户信赖、开放合作的一流云服务商，合力绘就算力网络的宏伟蓝图。

(责编：董童、李源)

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