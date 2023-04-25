人民网北京4月25日电 （记者乔雪峰）今年以来，群众出行需求逐步释放，叠加海南自贸港建设利好等因素，琼州海峡客滚运输客运量迅速恢复，一季度客滚运输运量创历史新高，超过疫情前同期水平。

为保障“五一”小长假期间进出海南岛车辆通行平稳有序，引导错峰出行，避免待渡车辆集中到港造成拥堵。记者从交通运输部珠江航务管理局获悉，所有通过琼州海峡进出海南岛的客货车辆已实行全预约购票过海，目前已开放“五一”期间船票预约通道，过海旅客、司机可通过“琼州海峡轮渡管家”和“铁路轮渡”微信公众号预约购票，未提前预约购票的车辆请勿前往港口。

交通运输部珠江航务管理局相关负责人表示，广大旅客、司机出行前密切关注相关气象变化情况和票务平台的航班信息，如遇影响船舶通航的大雾大风等恶劣天气，请根据有关信息及时调整行程，避免长时间在港等待。有关票务平台公布了进出岛服务电话，旅客、司机在预约购票、乘船过程中遇到问题可通过服务热线反映。

据海南省交通运输厅发布数据显示，一季度琼州海峡客滚运输共运送旅客668万人次、车辆178万辆次，较2022年同期分别增长56.8％、42.4％，较2019年同期分别增长15％、40.8％。

上述负责人表示，预计今年“五一”小长假期间，琼州海峡客滚运输仍将保持高位运行，每天平均过海车客量分别约为2.5万台次、8万人次。

据了解，交通运输部门提前制定了应对措施，合理安排船舶运力和班期，并制定了应急预案，将根据车客流量动态变化情况，及时增开加班船舶班次，保障假期人民群众出行需求，确保琼州海峡客滚运输高效畅通。

(责编：罗知之、吕骞)

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