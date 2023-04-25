人民网北京4月25日电 （记者杜燕飞）记者从日前召开的处置非法集资部际联席会议2023年工作会议上了解到，2022年以来，全国处非战线全面推进《防范和处置非法集资条例》落实，严厉打击非法集资违法犯罪，专项整治养老领域涉非风险，如期建成全国非法集资监测预警体系，不断提升宣传教育针对性和有效性，各项工作取得积极成效。非法集资新发案件数量、涉及金额和人数连续三年下降。

会议指出，受多种因素影响，现阶段非法集资风险形势依然严峻复杂。存量风险仍将“水落石出”，重大案件继续处于高位。增量风险诱发因素增多，波及领域点多面广，部分领域风险聚集。一些犯罪分子通过线上线下结合的方式跨省跨域非法集资，风险蔓延速度加快，外溢性和隐蔽性增强，发现和处置难度较大。

会议要求，要继续保持高压严打态势，坚决防止风险反弹。要逐级压实各级地方政府主体责任，健全行业监管、主管部门责任落实机制。狠抓案件处置。做实跨省案件“三统两分”原则，果断打击处置一批重大、跨区域非法集资案件，严惩违法犯罪分子。切实加大督办案件、亿元以上案件和5年以上案件处置力度，全面加快存案攻坚。

会议强调，要着力打早打小。持续优化非法集资监测预警体系，构建线索摸排、核查处置、跟踪反馈治理闭环，加强行政处置，有效化解苗头隐患。强化源头治理，创新宣传教育方式，持续广泛深入开展金融知识普及和风险警示提示，完善举报奖励制度机制，强化群众防非意识。要坚持阳光办案，及时回应社会关切，重点关注利益受损群体诉求，把矛盾纠纷化解在基层，努力营造安全稳定的社会环境。

记者梳理，在众多非法集资陷阱中，对于广大老年消费者而言，尤其要谨防一些典型的养老诈骗陷阱。银保监会消费者权益保护局此前发布的2023年第1期风险提示显示，近期，一些不法分子打着“代理退保”“以房养老”“投资理财”等旗号欺诈消费者，尤其令老年群体防不胜防，严重侵害老年消费者合法权益。

据介绍，在“代理退保”陷阱中，不法分子通过诋毁保险产品、承诺更高收益等手段，鼓动投过保险的老年人退保并购买所谓“高收益”理财产品。老年人如陷入圈套，不法分子不仅将收取高额“代理维权”手续费，甚至侵占老年人的退保资金。在“以房养老”陷阱中，不法分子诱骗老年人抵押房产购买所谓“理财产品”并承诺给付高额利息。实际上，不法分子以老年人房产办理抵押借款，获取资金后被不法分子挪作他用。也有人打着“国家扶持”“政策补贴”旗号，通过虚构投资理财项目或夸大投资收益，以“低风险、高回报”为噱头进行诈骗。

针对以上诈骗“套路”，银保监会消费者权益保护局提示老年消费者，要增强理性投资理财观念，谨记“投资有风险”，警惕各类标榜“低风险、高回报”的投资理财项目，切勿受“高收益”诱惑冲动投资。投资理财要选择正规机构和渠道，对投资项目多方查证，谨慎对待，不信“偏门”、不贪“小利”，提高警惕防诈骗。

专家表示，广大投资者要提高警惕，增强风险防范意识和识别能力。如发现非法集资的违法犯罪线索，请积极向当地处置非法集资牵头部门或公安机关举报。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经