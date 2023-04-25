人民网记者 许维娜

随着国际投资者对中国市场参与度的提高，同时在我国“碳中和、碳达峰”的目标驱动下，环境、社会和治理（ESG）以及可持续发展等话题越来越受市场的关注。

作为市场经济的主要参与者，企业的低碳行动正逐步从认知转化为具体的落实，以实际行动向绿色、低碳商业模式转型。而ESG是企业转型的重要参照，使得企业履行社会责任的表现可量化、可比较并可持续改善。

作为ESG管理的关键要素，ESG报告对中国上市公司的重要性日渐凸显。诸多上市房企也踏上了探索以ESG理念为核心的绿色、稳健、可持续发展之路。

以碧桂园为例，4月21日，该公司发布了《碧桂园2022年环境、社会及管治报告》（以下简称《报告》），对转型绿色建筑科技、企业管治动作和成效展现、产品力提升和安全管理、公司人才管理体系、乡村振兴等内容进行披露。

从当前实践来看，房地产行业向新发展模式转型的方向恰恰是ESG所倡导的方向。结合《报告》梳理来看，“绿色”作为环境管理的主旋律，持续贯穿于碧桂园项目设计、采购、开发、运营等多个流程。

作为早期开始探索“可持续建筑”的企业，《报告》详细总结过去一年该公司在绿色建筑节能运营的实践与探索。报告显示，截止2022年底，其满足国家绿色建筑评价标准的项目累计数量已经达到1039个，项目总建面2.3亿平方米。年内新增绿色建筑项目42个。

“十四五”建筑业发展规划提出，推广绿色建造方式。相比传统建造，发展智能建造，也是助力绿色低碳转型、服务健康美好生活的重要举措。

该公司旗下的广东博智林机器人有限公司（下简称“博智林”）研发的建筑机器人以节约资源、保护环境为核心，通过数字化、智能化的智慧工地管理，减少了施工的返工率，还减少建筑材料的浪费，降低工业污染排放及碳排放。

报告显示，截至2023年2月底，博智林已有28款建筑机器人投入商业化应用，服务超600个项目；累计交付超1700台，累计应用施工面积超1000万平方米。

报告还显示，该公司对绿色的探索不仅覆盖于施工建造方面，还包括营运、租赁、办公及产品等全产业链条中。

在招纳人才方面，碧桂园重视打造自身企业雇主品牌，推出超级“毕业生发展计划”及“百川计划”，向校园及社会广招人才积累人才厚度。在员工帮扶方面，截至2022年末，碧桂园员工扶助基金为834位员工发放近1600万元。

此外，该公司还联合国强公益基金会积极参与乡村振兴，重点帮扶贵州、广西，探索推进“1+5+N”乡村振兴模式，因地制宜地打造社会企业，不断探索实现共同富裕的新途径、新方式。

在当前背景下，政府、社会公众、资本市场的投资机构以及产业链的合作伙伴，更多地开始关注企业的社会价值和公司的治理实践，更注重公司的长期价值。

当前，ESG全球主流指数评级显示，中国企业中已经涌现了许多“优等生”。另有专家表示，放眼未来，在国家“双碳”战略的引导下，中国企业的ESG发展或将迎来“弯道超车”的机遇。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经