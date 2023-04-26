人民网北京4月26日电 （记者王连香）4月26日，国家邮政局举行2023年第二季度例行新闻发布会，通报一季度邮政行业经济运行情况。国家邮政局新闻发言人、政策法规司司长曾军山表示，一季度，邮政行业增速逐月提速向好，部分指标重回两位数增速，整体呈现企稳回升态势，运行开局良好。

曾军山介绍，一季度邮政行业运行主要呈现行业实现较快增长、快递业务结构呈现新变化、服务质效进一步提升、区域结构不断优化、市场活力持续增强等特点。

一季度，邮政行业寄递业务量和行业业务收入分别完成341.7亿件和3562.1亿元，同比分别增长8.5%和9.0%。其中，快递业务量和业务收入分别完成268.9亿件和2589.6亿元，同比分别增长11.0%和8.2%。3月快递业务量超过100亿件，增速重回20%以上；国际/港澳台快递业务量和业务收入分别完成6.3亿件和281.5亿元，同比分别增长46.8%和11.9%。

一季度，快递服务公众满意度和72小时准时率分别为81.6分和75.4%，同比提高1.6分和3.4个百分点。与去年同期相比，一季度中部和西部地区快递业务量占全国的比重分别提升1个和0.6个百分点。中部增速明显加快，西部增长势头良好，西部快递业务量增速是全国增速近2倍，成为全国增长的亮点。

曾军山表示，一季度行业快速增长主要有三方面原因，一是政策利好持续释放；二是邮政快递业畅通循环作用充分发挥；三是扩大内需战略的实施推动了邮政快递业的发展。此外，一季度国家邮政局部分重点工作情况如下：

一是一季度，国家邮政局扎实推进邮政强国建设，与交通运输部联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》，有序推进“十四五”邮政业规划中期评估，印发《关于推进新时代邮政普遍服务高质量发展的意见》。

二是持续推动农村寄递物流体系建设，印发《2023年邮政业服务乡村振兴工作要点》，推动县级寄递公共配送中心建设，加快建设开放惠民、集约共享、安全高效、绿色低碳、双向畅通的农村寄递物流体系。

三是持续推进平安寄递建设，确保重大活动期间寄递渠道安全，强化寄递信息安全，督促企业加强虚拟安全号码、隐私面单等应用。1-3月，全行业日均隐私面单使用量达2.14亿单，占比约70%。

四是积极推动行业绿色低碳发展，印发《关于推动邮政快递业绿色低碳发展的实施意见》，提出并实施“9218”工程。

“一季度，邮政快递业区域发展结构走向均衡，中西部快递占比持续提升。”曾军山介绍，区域结构持续优化体现在四个方面：一是省份之间，头部省份充分发挥“稳定器”作用；二是城市间均衡性持续改善，非省会城市占比持续提升，部分三四线城市增速较高；三是长江中游城市群增长较快，增速居首，超过全国快递业务量增速8个百分点；四是快递揽收派送结构趋向平衡，20个省份揽收派送比改善，多为中西部省份。

(责编：王连香、吕骞)

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