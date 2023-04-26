人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国星辰｜2023年中国航天公益形象大使正式亮相 陈冬寄语引共鸣

2023年04月26日11:42 | 来源：央视网
小字号

在4月24日上午举办的中国航天日启动仪式上，2023年中国航天公益形象大使精彩亮相，他们分别是中国人民解放军航天员大队特级航天员陈冬，中国科学院院士王赤，国家级非物质文化遗产代表性项目传承人、黄梅戏表演艺术家韩再芬。

陈冬，中国人民解放军航天员大队特级航天员，先后执行两次载人航天飞行任务，被党中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并颁发三级航天功勋奖章、二级航天功勋奖章。

王赤，中国科学院院士，我国从事空间物理和空间天气研究的空间物理学家，探月四期首席科学家。

韩再芬，中国黄梅戏表演艺术家，国家一级演员，国家级非物质文化遗产代表性项目黄梅戏传承人。第十届、第十三届全国人大代表，中国文联全国委员会委员、全国妇联执委委员、中国戏剧家协会副主席、新世纪百千万人才工程国家级人选，全国劳动模范、全国三八红旗手。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家邮政局：一季度邮政行业业务收入完成3562.1亿元 同比增长9.0%
　　人民网北京4月26日电 （记者王连香）4月26日，国家邮政局举行2023年第二季度例行新闻发布会，通报一季度邮政行业经济运行情况。国家邮政局新闻发言人、政策法规司司长曾军山表示，一季度，邮政行业增速逐月提速向好，部分指标重回两位数增速，整体呈现企稳回升态势，运行开局良好。…
“人体工学”设计管理体系要求团体标准制定工作在京启动
　　人民网北京4月26日电 （记者孙博洋）25日，《人类工效学设计管理体系要求》团体标准启动会在京举行，会上《人类工效学设计管理体系要求》团体标准工作组正式成立，该团标正式启动。 人类工效学又称人体工程学，近年来，越来越多中国产品行销全球，物美价优的同时，越来越多的精巧设计包人体工学设计备受消费者青睐。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部