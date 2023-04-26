在4月24日上午举办的中国航天日启动仪式上，2023年中国航天公益形象大使精彩亮相，他们分别是中国人民解放军航天员大队特级航天员陈冬，中国科学院院士王赤，国家级非物质文化遗产代表性项目传承人、黄梅戏表演艺术家韩再芬。

陈冬，中国人民解放军航天员大队特级航天员，先后执行两次载人航天飞行任务，被党中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并颁发三级航天功勋奖章、二级航天功勋奖章。

王赤，中国科学院院士，我国从事空间物理和空间天气研究的空间物理学家，探月四期首席科学家。

韩再芬，中国黄梅戏表演艺术家，国家一级演员，国家级非物质文化遗产代表性项目黄梅戏传承人。第十届、第十三届全国人大代表，中国文联全国委员会委员、全国妇联执委委员、中国戏剧家协会副主席、新世纪百千万人才工程国家级人选，全国劳动模范、全国三八红旗手。

(责编：卫嘉、白宇)

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