原标题：中国联通荣获国家专利银奖

4月26日是第23个世界知识产权日。日前，中国联通专利“大数据分析挖掘管理面与业务面的关联方法及系统”荣获第二十四届中国专利奖银奖，这是中国联通连续第二年获此殊荣。中国专利奖由国家知识产权局和世界知识产权组织共同主办，是我国知识产权领域的最高级别荣誉，得到联合国世界知识产权组织的认可。

此专利由中国联通研究院于2015年3月申请，是数据治理与流通的“基础性”专利，前瞻性提出了海量数据融合开放的大数据底座技术，有效破解数据融合、数据共享、科学监管的三大难题，为实现网络强国和数字中国提供有力支撑。专利提出关联交互的三大信息流和四类接口，满足多场景、多用户并发的数据分发与合规审计，支持建模工具与审计规则的平台化扩展，实现海量数据集成、精准分析挖掘和安全流通服务，是满足“数用分离”规模化应用的必需技术。专利的发明时间早于隐私计算、联邦学习提出近一年。与传统方式相比，此专利提出的方法与装置，在数据挖掘分析方式、商业化服务能力、合规审计能效三个方面，具有根本性技术提升，充分支持数据加工和数据治理实现三个跨越式转变。

近期，国家发布《数字中国建设整体布局规划》、“数据二十条”等重要文件，再次强调数据流通与价值发挥的战略意义。中国联通坚持以“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”的责任担当，在“强基固本、守正创新、融合开放”的战略指引下，大力发展“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”五大主责主业，立足数字化、网络化、智能化，坚定奋楫数字经济主航道，推动中国式现代化加速向前的新征程，牢牢把握高质量发展首要任务，聚焦核心技术，聚焦关键应用，融合创新，不断提高核心竞争力，提高核心功能，打造数字科技领军企业，坚决当好中国式现代化的“铺路人、赋能者、护航员”。

近年来，中国联通坚持“研发专利化，专利标准化，标准产业化”的高质量研发创新路线，以高水平专利、高价值体系化标准牵引产业健康有序高质量发展。中国联通通过构建统一专利管理平台、专业化专利队伍和前瞻性布局，实现了专利数量与质量的双提升。已累计申请专利10700余件，授权5300余件，重点布局并形成大数据、人工智能、区块链和网络安全等领域有效专利近2200件，数量居全国第八，软件著作权有665件，有效强健我国数字技术知识产权“防护林”，其中，区块链领域有效专利数居全国第六、央企第一。2023年国家知识产权局批复中国联通组建国家网络安全产业知识产权运营中心，持续强化大数据、区块链、人工智能、5G RedCap等知识产权优势，超前布局6G、天地一体、量子通信、元宇宙等重点领域，着力培育知识产权运营服务能力，促进知识产权高质量创新、高水平布局和高效益运用，积极争取国际话语权，助推产业高质量发展。（连欣）

(责编：曹淼、李源)

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