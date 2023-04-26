原标题：中国石化完成创新与知识产权管理能力评级

近日，在第23个世界知识产权日即将到来之际，中国石化作为国家知识产权局遴选的全国3家首批试点单位之一，完成创新与知识产权管理能力评级，成为评级结果为“系统级（IV级）”的试点单位。

ISO 56005《创新管理-知识产权管理工具和方法-指南》是我国提出并主导的首个知识产权管理国际标准，由国际标准化组织（ISO）立项，2020年11月正式发布。在标准架构上，实现知识产权和创新管理全生命周期的紧密融合，为企业提供了全面系统、优化高效的创新与知识产权管理模式。

国家知识产权局运用促进司全程指导中国石化的ISO 56005融合试点工作，中国石化科技部协调石油化工科学研究院具体实施。自2022年3月18日试点工作启动以来，试点评级机构创新管理实验室综合评价了石科院体系策划、体系优化与试运行、效果运行评价等阶段的工作成效，完成对石科院创新与知识产权管理能力的正式评价，评级结果为“系统级（IV级）”。

通过融合试点，石油化工科学研究院全面对标ISO 56005国际标准，着力建设高素质创新与知识产权管理专业人才队伍，进一步健全知识产权与创新管理体系，积极增强知识产权全链条保护能力，持续增强员工创新意识和知识产权意识，推动创新管理和知识产权管理加速融合，创新效率、知识产权管理水平和创新成果价值实现能力得到明显提升。石科院的创新和知识产权管理实践验证了ISO 56005标准体系的有效性和可行性，同时，试点工作中积累的宝贵经验，为在中国石化和其他同类企业进行标准推广提供了借鉴。

下一步，中国石化将严格按照标准要求，继续完善和优化体系运行，加强专业人才队伍建设，推动创新管理与知识产权管理进一步融合，不断深化科技创新全过程知识产权管理，将试点成果在系统内更多单位推广。

(责编：曹淼、李源)

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