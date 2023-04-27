人民网北京4月27日电 （记者栗翘楚）近日，银保监会发布数据显示，2023年一季度，保险业累计实现原保费收入1.95万亿元，按可比口径，行业汇总原保费收入同比增长9.24%。其中，人身险公司累计实现原保费收入1.48万亿元，同比增长8.86%。具体来看，寿险业务累计实现原保费收入1.23万亿元，健康险和意外险分别累计实现原保费收入2385亿元和132亿元。

券商研报显示，3月寿险保费增速势头良好，可能系宏观经济复苏趋势显现带动居民资产投资意愿，对储蓄型保险产品需求提升，同时上市险企持续加强储蓄型业务布局等供需因素共同发力。预计在2月以来新单保费增速由负转正并不断提升的趋势下，保险产品需求有望持续改善。

中国平安发布2023年一季度业绩报告显示，寿险及健康险新业务价值在报告口径下同比增长8.8%，代理人渠道、银保渠道等主要渠道新业务价值均实现正增长。

业内分析认为，保险公司在养老服务消费的产品和服务方面具备明显优势。商业养老险、寿险及护理险等产品能给消费者带来稳定的养老金收入和医疗护理等保障。随着老龄化进程明显加快，对能够为居民“老有所养”提供资金保障的保险产品需求将大幅提升。

在此背景下，2020年以来，平安启动以队伍产能驱动业务的精细化发展模式，对渠道、产品进行了双轮升级，致力于解决行业供需错配的问题，更好地匹配客户需求、行业发展和市场趋势。在渠道方面，平安寿险代理人渠道经营质量优化，创新渠道队伍建设逐步成型，渠道综合实力有效提升；在产品及服务方面，平安寿险升级保险产品体系，依托集团医疗健康生态圈，构建“保险+服务”差异化竞争优势，提供“保险+健康管理”“保险+居家养老”“保险+高端养老”等服务。

中国平安董事长马明哲表示，近三年来，平安寿险坚定不移深化改革，稳步迈向高质量发展，成绩来之不易。

“一方面，我们不断打磨专业能力，为客户提供专业‘金融顾问、家庭医生、养老管家’服务，满足客户‘买房买车买保险、投资储蓄信用卡、健康医疗加养老’需求；另一方面，我们以专业保险保障、弘扬善心善念、融入公司战略等为基础，不断创造价值。”马明哲说。

券商研报显示，展望二季度及以后，行业景气度有望持续回升，增额终身寿产品或将在短期内加快需求释放，经济改善前瞻指引健康险销售回暖，各公司加大投入辅助有助代理人质量双升。在产品储蓄+保障全面发力、渠道增优+绩优经营双线并进的背景下，寿险全面向好态势有望延续全年。

(责编：赵竹青、吕骞)

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