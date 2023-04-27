新大陆科技集团CEO王晶。主办方供图

人民网福州4月27日电 （记者许维娜）“在数字中国的引领下，科技创新将遵循时代发展规律、国家战略需要，坚持新发展理念引领，构建新发展格局，助推高质量发展，让政府运作更科学，让社会治理更有序，让百姓生活更美好。”27日下午，新大陆科技集团CEO王晶在第六届数字中国建设峰会主论坛上，以“数字中国引领科技创新向善向上”主题，分享了她的思考。

建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。王晶认为，加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。其中，鼓励科技创新向善向上，就可穿越历史周期，走向光明之路。

近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），从全局和战略高度，构建了新时代数字中国建设的整体战略，擘画了数字中国建设的时间表、任务书、路线图，为各地区各部门推进数字化发展提供了根本遵循。

“让数据说话，让科技赋能，让国家治理的决策更快速更精准，让人人都有出彩的机会。这，就是科技向上。”王晶进一步阐释，在数字中国战略大旗下构建上下同欲的举国创新机制，激活各类创新主体、汇聚各种创新资源，与国家同频共振、力出一孔，科学分工、各司其职地有效融合到战略主赛道中，避免各行其道、各自为政和碎片化的重复建设及无效创新。

从统揽事业全局的角度看，加强数字中国建设整体布局是统筹推进国家发展战略布局的必然要求。在王晶看来，数字中国顶层设计除了治理理念、治理模式、治理方略和治理工具，更重要的是体现正确的价值观、道德观和世界观。她强调，这是新时代我国改革开放事业持续向纵深推进的标志性、全局性、战略性举措。

“数字中国必将推动政府全面提升治理水平，迈入数据赋能、协同治理、智慧决策、优质服务的融慧治理新阶段，全方位实现能治、善治，让人民、社会、行业都能享受到数字红利。”王晶说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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