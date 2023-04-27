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全国首批首个“沙戈荒”新能源基地一期项目全容量并网发电

2023年04月27日17:58 | 来源：人民网
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宁夏腾格里沙漠新能源基地一期光伏项目并网发电。受访者供图
宁夏腾格里沙漠新能源基地一期光伏项目并网发电。受访者供图

人民网北京4月27日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，4月26日，作为全国首批首个“沙戈荒”新能源基地，宁夏腾格里沙漠新能源基地一期1吉瓦光伏项目正式投产，并网容量达到100万千瓦，每年可提供清洁电能18亿千瓦时，可满足150万个家庭一年的用电量。

2021年年底，国家发改委提出积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。“截至目前，第一批9705万千瓦基地项目已全面开工，项目并网工作正在积极推进，力争于今年年底前全部建成并网投产，第二批基地项目已陆续开工建设，第三批基地项目清单近期已正式印发实施。”国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏27日在国家能源局举行的例行新闻发布会上表示。

宁夏腾格里沙漠新能源基地项目是全国千万千瓦级“沙戈荒”基地中首批首个备案、开工、投产的基地项目，以建设大型风电、光伏基地为主，配置建设相应火电调峰机组，新能源总装机规模1300万千瓦，规划总投资超850亿元。该项目也是全国第一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道——“宁电入湘”工程的重点配套项目。

据介绍，宁夏腾格里沙漠新能源基地一期1吉瓦光伏项目由国家能源集团龙源电力负责实施，以建设“绿色能源+生态治理”为目标，运用“林光互补”“农光互补”技术，采取“林草结合”模式，实现“板上发电、板间种植、板下修复”新格局，形成光、林、草相结合的林沙产业新模式。

“宁夏腾格里沙漠新能源基地一期项目并网发电后，每年可提供清洁电能18亿千瓦时，可满足150万个家庭一年的用电量。”国家能源集团龙源电力相关负责人表示，通过2.6万亩草方格铺设及草籽播种的方式防风固沙，开展多元治沙模式和治沙经济，筑牢生态屏障，提高国家能源安全保障能力，推动能源清洁低碳转型，助力实现碳达峰、碳中和目标。

(责编：赵竹青、吕骞)
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