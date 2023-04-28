本报北京4月27日电 （记者丁怡婷）记者27日从国家能源局例行新闻发布会上获悉，一季度我国能源消费持续回升。一季度，全社会用电量同比增长3.6%，其中工业用电量同比增长4.4%，对用电增量的贡献率达78%；天然气、成品油消费同比增速从2月份开始明显回升；工业用能需求增加，带动煤炭消费稳步增长。原煤、原油、天然气产量一季度同比分别增长5.5%、2%、4.5%。

为保障国内能源需求，一季度我国能源进口有所增加。其中，煤炭进口同比增长96.1%；原油进口同比增长6.7%；天然气进口同比下降3.6%，1—2月份同比下降9.4%，3月份同比增长11.6%。

(责编：牛镛、杨光宇)

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